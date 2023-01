Obracíte zoufalstvím oči v sloup? S novou funkcí to šéf nepozná

Tensorová jádra grafických karet Nvidia řady RTX nacházejí nová a nová uplatnění. V nejnovější verzi programu Nvidia Broadcast přibyla funkce lakonicky nazvaná „Oční kontakt“.

Ta umí v reálném čase zpracovat data z webové kamery tak, že i když očima pohybujete sem a tam, na obrazovce dalších účastníků komunikace jím hledíte přímo do očí. Mimika včetně mrkání přitom zůstává zachována a funguje to při běžných pohybech hlavy, jen ji nesmíte otáčet moc do stran – na to pak korekce pohledu pochopitelně nestačí, stejně by to vypadalo nepřirozeně.

Novou funkci jsme vyzkoušeli s grafickou kartou Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC v počítači HAL3000 z nedávného testu a s webovou kamerou Logitech C922Pro. Jak to funguje, můžete posoudit sami ve videu.

Podobným směrem míří i stejnojmenná funkce ve Windows 11, je však dostupná jen u modelů s ARM procesorem od Qualcommu, kterou najdete pouze v minimu modelů, ve verzi pro Intel přinejmenším prozatím není. Což je škoda, protože výzkumníci Intelu na podobném systému pracovali v uplynulých letech také.