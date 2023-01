Jak zvládne hry v QHD, 4K a 8K? Potrápili jsme grafiku RTX 4080

Dva roky po uvedení RTX 3080 představila Nvidia střední model nové řady, grafický čip RTX 4080. Pokud vás překvapilo, jak „starý“ model RTX 3080 vlastně je, nejste v tom sami – nás také. A soudíme, že je to i proto, že nemalou část té doby nebyl kvůli procesorové krizi na trhu dostupný, nebo alespoň ne za akceptovatelnou cenu.

Rozdíly mezi novou a starší generací karet nejsou malé a pokud vás nezajímají technické podrobnosti, následující odstavec přeskočte.

RTX4080 má více CUDA jader (9 728 místo 8 960), vyšší základní (2,21 GHz místo 1,26 GHz ) i turbo (2,51 GHz místo 1,71 GHz) frekvenci a více videopaměti (16 GB místo 12 GB) GDDR6X. Trochu překvapivě však má naopak RTX 4080 užší sběrnici (256 bitů) než RTX 3080 (384 bitů). Novinka je vyrobená 4nm technologií a s novou architekturou ADA Lovelace, s novými jádry pro RayTracing (3. generace) a novými jádry Tensor Cores (4. generace) pro aplikace s AI/ML, tedy především DLSS. Tento systém zvyšující snímkovou frekvenci při hře dopočítáváním obrazu který by karta fyzicky nestihla vyrenderovat je u RTX 4080 již ve třetí a o poznání účinnější verzi.

3D Mark DLSS test - srovnání verzí bez DLSS 39,84 fps s DLSS 2.0 (4K, performance) 103,92 fps s DLSS 3.0 (4K, performance) 151,39 fps

Fyzicky karta překvapí svojí mohutností a hmotností, předchozí generace vedle ní vypadá jako její malý potomek.

RTX 4080 vs RTX 3070 (která dorazila v testovacím počítači)

Přímo v balení námi zkoušené Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC proto najdete i podpěru, kterou namontujete do skříně (výměnou dvou šroubků motherboardu za instalační sadu) a bez ní bychom kartu opravdu neinstalovali, na takovou zátěž není PCIe slot stavěný.

Test RTX 4080

Trochu nás překvapil i nový speciální šestnáctipinový konektor napájení, respektive výrobcem přibalená redukce, do které musíte od zdroje přivést rovnou tři PCIe napájecí linky. Překvapilo nás to proto, že karta není v porovnání s loňskou generací žádný extra žrout, ve hrách jsme se s příkonem pohybovali do 320 W, při umělé zátěži (např. Furmark) těsně pod 350 W a to zhruba sedí i pro předchozí generaci. Teplota grafiky se jen výjimečně přehoupla přes 60 °C.

Mezigenerační výkonové srovnání

Bylo by chybou kartu při testu limitovat slabším zbytkem sestavy a proto jsme od společnosti 100Mega zapůjčili počítač HAL3000 MČR Anniversary Edition s procesorem Intel Core i5-13600KF, 32GB DDR4 (PC4-28800) paměti Kingston Fury, základní deskou MSI PRO Z690-A a 850W zdrojem DEEPCOOL DQ850-M-V2L. Pro většinu testů jsme použili skvělý 27" herní QHD monitor ViewSonic Elite XG271QG s obnovovací frekvencí až 240 Hz, vysokým dynamickým rozsahem HDR 400 a technologiemi Nvidia G-Sync a Nvida Reflex.

Ještě než se pustíme do srovnání, jak si nový grafická karta poradí s hrami v různých rozlišeních, podívejme se na její výsledky v syntetických výkonových testech, které lze lépe použít pro mezigenerační srovnání. Jako zástupce minulé generace jsme zvolili RTX 3080Ti z našeho dřívějšího testu, je cenově blíže než 3080 a častěji nad ní budou případní zájemci váhat.

Syntetické testy RTX 4080 RTX 3080Ti rozdíl v % 3DM Speed Way 7 246 - - - - 3DM Time Spy Extreme 12 657 8 667 + 46 3DM Port Royal 18 099 12 649 + 43 3DM DirectX Raytracing 86,1 fps 55,03 fps + 56 VRM Orange Room 15 987 14 418 + 11 VRM Cyan Room 10 954 - - - - VRM Blue Room 8 484 6 173 + 37 GB5 - CUDA 306 380 210 307 + 46 GB5 - OpenGL 250 896 240 255 + 4 GB5 - Vulkan 121 378 111 347 + 9 Unigine Superposition

4K optimum DirectX: 22 701

OpenGL: 19 776 DirectX: 15 892

OpenGL: 13 912 + 43

+ 42

Výkonový náskok nové generace je zřetelný, v mnoha případech se pohybuje nad 40 %, což je nárůst výkonu výrazně větší, než cenový rozdíl mezi kartami.

Na jaké rozlišení si RTX4080 troufne?

Kartu jsme samozřejmě vyzkoušeli i v reálných herních testech, nejprve na QHD monitoru, což je nejspíše nejčastější rozlišení, ve kterém budou karty provozovány.

Kolik FPS je dost? „Obecně platí, že minimální akceptovatelná hodnota snímků za sekundu (FPS) je 30. Ta je však do jisté míry subjektivní - jsou hráči, kterým 30 FPS naprosto stačí, ovšem čím dál častěji zaznívá názor, že minimem je dnes spíše 40 či 60 FPS. Za současný zlatý grál her se vesměs považuje kombinace rozlišení 4K a snímkov frekvence 60 FPS,“ vysvětluje Ondřej Martinů z redakce herního magazínu Bonusweb a dodává: „120, potažmo 144 FPS už mnohými může být taktéž považováno za nový optimální cíl plynulosti obrazu. Hodí se to především v akčních titulech plných zběsilého pohybu a důrazu na přesnost ovládání. Naopak v některých hrách, které se snaží působit skoro až filmově svým stylem vyprávění, může naopak vysoká jemnost trochu kazit onen „filmový“ dojem, tam se stačí držet 60 FPS. Nakonec tu máme hranici 240, případně 360 FPS, která už se hodí opravdu jen na hraní kompetitivních akčních her na profesionální úrovni a pro všechno ostatní už to je pořád možná až zbytečný luxus.“

Výsledky pochází z her Shadow of the Tomb Raider, Bright Memory Infinite, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Cyberpunk 2077, a Metro RTX.

QHD - na monitoru ViewSonic Elite XF271QG SOTR - preset Highest - DLSS OFF průměrně 204 fps SOTR - preset Highest - DLSS Quality průměrně 210 fps BMI (bez DLSS) 230 - 270 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS OFF minimum 44,8 fps

průměr 152 fps

maximum 184,7 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS Quality minimum 35,5 fps

průměr 161,6 fps

maximum 202,9 fps ME - preset RTX, DLSS OFF minimum 69,4 fps

průměr 138,5 fps

maximum 194,33 fps Cyberpunk - RT Ultra - High minimum 72,7 fps

průměr 116,8 fps

maximum 154,7 fps Portal RTX - DLSS OFF fps 35 - 45 fps Portal RTX - DLSS Quality fps 105 - 120 fps Portal RTX - DLSS Balanced fps 125 - 140 Portal RTX - DLSS Performance fps 145 - 165

Je patrné, že i bez pomoci DLSS si v QHD rozlišení se všemi tituly ve velkorysém kvalitativním nastavení bez potíží poradí, snad jen s výjimkou Portal RTX.

Pro testy ve 4K rozlišení jsme vzali QD-OLED televizor Sony XR-55A95K, připomenout si jej můžete v nedávném testu. Pro hraní se díky G-Sync a VRR dobře hodí, připojili jsme jej pomocí HDMI 2.1, které zvládne 4K se 120 Hz.

4K SOTR - preset Highest - DLSS OFF průměrně 128 fps SOTR - preset Highest - DLSS Quality průměrně 179 fps BMI (bez DLSS) 45 - 70 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS OFF minimum 42 fps

průměr 99,8 fps

maximum 134 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS Quality minimum 37 pfs

průměr 122 fps

maximum 168 fps ME - preset RTX, DLSS OFF minimum 48,7 fps

průměr 75,51 fps

maximum 106,4 fps Cyberpunk - RT Ultra - High minimum 67 fps

průměr 84,3 fps

maximum 111,3 fps Portal RTX - DLSS OFF 12 - 17 fps Portal RTX - DLSS Quality 38 - 56 fps Portal RTX - DLSS Balanced 42 - 70 fps Portal RTX - DLSS Performance 60 - 85 fps

Je patrné, že i hry ve 4K zvládá karta bez ztráty květiny a s pomocí DLSS zvládne i velmi náročné současné tituly (např. Portal RTX), ale i tituly budoucí.

A ačkoli v příštích několika letech není příliš pravděpodobné, že by věští množství hráčů připojovalo obrazovku s 8K rozlišením, vyzkoušeli jsme i takovou eventualitu. K tomu jsme využili televizor NeoQLED televizor Samsung QE75QN900BT. I ten se díky G-Sync a VRR a HDMI 2.1, který 8K signál dokáže přijmout s frekvencí až 60 Hz, na hry dobře hodí.

8K SOTR - preset Highest - DLSS OFF průměrně 33 fps SOTR - preset Highest - DLSS Quality průměrně 52 fps SOTR - preset Highest - DLSS Balanced průměrně 62 fps BMI (bez DLSS) 22 - 25 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS OFF minimum 25,2 fps

průměr 35 fps

maximum 42,8 fps RDR2 - preset Balanced - DLSS Quality minimum 36 pfs

průměr 45,7 fps

maximum 56,7 fps ME - preset RTX, DLSS OFF minimum 14,3 fps

průměr 20,8 fps

maximum 26,7 fps Cyberpunk - RT Ultra - High minimum 15,2 fps

průměr 23,7 fps

maximum 32,88 fps Portal RTX - DLSS OFF – fps Portal RTX - DLSS Quality – fps Portal RTX - DLSS Balanced – fps Portal RTX - DLSS Performance – fps

Je zřejmé, že bez DLSS kartě rychle dochází dech, ale zároveň že s DLSS si na hraní v 8K rozlišení celkem troufne. I tak si ovšem nemyslíme, že je to úplně dobrý nápad, u her raději v klidu nastavíme všechny kvalitativní parametry na maximum a koukáme na 4K s vyšší snímkovou frekvencí.

Závěr

Cena testované karty se aktuálně pohybuje mezi 35 až 39 tisíci korun včetně DPH. Z pohledu toho, že je nástupcem RTX 3080, je to cena takřka ukrutná, protože je zhruba o dvě třetiny vyšší, než cena RTX 3080 (a to jak cena aktuální, tak při spuštění prodeje doporučená).

Z pohledu toho, že výkonem strčí do kapsy nejen RTX 3080, ale i RTX 3080 Ti a RTX 3090, není cena zas tak úplně mimo, pokud po takovém výkonu toužíte, nebo jej potřebujete.

Největším konkurentem RTX 4080 je tak paradoxně nejspíše RTX 4090, která za „o trochu“ vyšší cenu nabízí podle zahraničních recenzí o hodně více výkonu. I tu v dohledné době vyzkoušíme.