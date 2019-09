Nedaří se. Klesají i prodeje telefonů, dobře si vedou jen chytré reproduktory

Za první půlrok zaznamenal evropský trh spotřební elektroniky prodeje v celkovém objemu 450 miliard eur. To je o dvě procenta méně než za stejnou dobu v loňském roce. Čínský trh poklesl v tomto období dokonce o tři procenta, Latinská Amerika až o pět procent.

Jediným rostoucím regionem jsou rozvojové asijské země. Ty zaznamenaly tříprocentní růst. Z celkového koláče prodejů však tvoří tento trh pouhých osm procent. Vyplývá to z dat, které v Berlíně představil novinářům Hans-Joachim Kamp, předseda agentury gfu Consumer and Home Electronics, která stojí za veletrhem IFA.

Na druhou stranu elektrické spotřebiče pro domácnost se prodávají stále dobře a trh roste. Drobné spotřebiče zaznamenaly růst o 9,4 procenta na 90 miliard eur, velké „stroje“ pak o 2,2 procenta na 182 miliard eur.

Televizory už netáhnou i mobily čeká pokles

Prodeje televizorů klesají ve všech parametrech. Prodá se jich méně a firmy méně utrží. Pozitivní pro zákazníka je padající cena. Ta v průměru celého trhu klesla letos o tři procenta na 423 eur (11 tisíc korun) a nejvíce šla dolů právě v Evropě (o 5 % na 448 eur - 11 500 korun).

Prodeje televizí celkově klesly o dvě procenta (208 milionů kusů) na 87,8 miliardy eur (to je pokles o 6 %). Nejhůře jsou na tom země Latinské Ameriky (-15 %), následuje Asie, Evropa a Severní Amerika.

Lidé mají doma nejčastěji televizor s úhlopříčkou 50 až 59 palců (celkem 35 % zákazníků, přičemž v roce 2016 to bylo jen 29 %). Klesá naopak zájem o malé televizory. Ty s úhlopříčkou do 34 palců má jen 15 % domácností (v roce 2016 - 20 %), zobrazovače od 34 do 44 palců si pořídilo 18 %. Rychleji pak roste poptávka po největších televizorech. Z deseti na sedmnáct procent se zvedl zájem o úhlopříčky 60 až 69 palců. Nad 70 palců se prodá šest procent TV (v roce 2016 to byla 2 %).

Co do počtu kusů rostou prodeje UHD TV. Od loňska o 10 % na 103 milionů kusů. Dvě procenta celkových prodejů pak tvoří OLED televizory, které zaznamenaly nárůst o 32 % na 3,7 milionu prodaných kusů v celkové hodnotě 6,7 miliardy eur. Průměrná cena UHD a OLED TV přitom shodně klesla o 11 % na 599 respektive 806 eur (15 500 korun respektive 21 tisíc korun).

Agentura gfu očekává že v roce 2019 poklesne celkový obrat z prodejů mobilních telefonů o dvě procenta na 435 miliard eur. Prozatímní vrchol přitom trh zaznamenal loni s 445 miliardami eur. Počet letos prodaných kusů se podle odhadů celkově sníží o jedno procento oproti loňskému roku. Průměrná cena mobilního telefonu je letos 315 eur (8 143 korun). Nejvíce klesla v Evropě (o 5 % na 356 eur - 9 203 korun). Nejdůležitějším trhem je z pohledu obratu nepřekvapivě Asie, která drží celých 50 %.

Propadá se odbyt herních stolních počítačů, celkově však prodeje herního hardwaru rostou. V celkové hodnotě dokonce o 3,9 % na 0,476 miliardy eur. Polepšily si naopak veškeré periferie a notebooky (viz screenshot).

Radují se výrobci chytrých reproduktorů

Radost mohou mít letos snad jen výrobci chytrých reproduktorů. S nástupem virtuálních asistentek a asistentů, který se však zatím vyhýbá České republice, roste rychle i poptávka po takzvaných „smart speakers“ - chytrých reproduktorech. Ty stačí oslovit předepsanou formulkou (OK Google, Alexa, atd.) a další úkoly zadávat relativně přirozenou konverzací v angličtině, španělštině, ruštině a dalších jazycích.



V počtu prodaných kusů se očekává růst o 53 procent na 81 milionů reproduktorů. Zde je potřeba vzít v úvahu, že tento segment roste v podstatě z nuly, a to se vždy roste lépe a rychleji, než se trh nasytí. Loni byl růst dokonce 92% na 53 milionů prodaných kusů. Z pohledu obratu pak chytré reproduktory letos udělají jen 4,4 miliardy eur.

Nejvíce - 28,6 milionu kusů - se jich prodá v regionu Asia Pacific. Toto číslo zároveň znamená rekordní nárůst o o 110 % oproti loňsku. Obrat však bude činit pouhých 0,854 miliardy eur. Na USA připadá prodej 41 milionů repráčků, v Evropě jich letos nakoupíme 10 milionů. Ve zbytku světa se jich pak prodá jeden milion, což je proti loňsku nárůst o 150 %. Průměrná cena chytrého reproduktoru je 54 eur (1 356 korun), v Evropě 86 eur (2 223 korun).

Rostou malé domácí spotřebiče

Podle agentury GfK se dobře daří segmentu drobných elektrických spotřebičů pro domácnost. Od ledna do června letošního roku vzrostl v Evropě obrat v této kategorii o 6,3 %. Z globálního pohledu pak dokonce o 8,8 %.

Dobře se prodávají zejména kávovary a vysavače. „Nejoblíbenější“ a nejvíce rostoucí kategorií jsou výrobky spadající do oblasti osobní péče.

Raketově rostou robotické vysavače a zejména tyčové akumulátorové vysavače. Plně automatické kávovary na espresso patří stabilně k nejprodávanějším výrobkům, a to i díky České republice, kde mají i podle GfK silnou pozici spolu s Francií, Španělskem, Německem a Polskem. Celkově se jich prodalo za první polovinu roku za cca. 750 milionů eur (o 18 % více oproti loňsku).