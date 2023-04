Google chystá radikální změnu vyhledávání, tlačí ho umělá inteligence

Příchod generativní umělé inteligence nenechává kámen na kameni. Systém, který dokáže smysluplně odpovídat na otázky, může změnit prostor, kde se velice komfortně roztahoval vyhledávač Google. Ačkoliv ukázal, že i v této oblasti má co říci, ukazují se první hráči, kteří mu to zase až tolik nevěří.

Řeč je především o společnosti Samsung, která podle některých zpráv hodlá ve svých telefonech přejít od vyhledávání Google právě k Bingu. Že to může mít velký vliv, ukazují čísla, která zveřejnil server Ars Technica.

„Google údajně platí až 3,5 miliardy dolarů ročně za výchozí vyhledávání v telefonech Samsung, zatímco společnosti Apple platí 20 miliard dolarů ročně za výchozí vyhledávání v systémech iOS a macOS,“ píše Ron Amadeo z tohoto serveru.

Vše to sice může být jen pomyslná bouře ve sklenici vody, když se údajně stále vyjednává, a hovoří se o tom, že smlouva o vyhledávání mezi Samsungem a Googlem „je předmětem jednání a Samsung by mohl zůstat u Googlu“. A také jiné informace říkají, že pro Samsung nebude tak jednoduché odejít, už jen proto, že Android je produktem Googlu. Ukazuje to ale na skutečnost, že tento produkt společnosti Alphabet, pod kterou Google patří, může být v ohrožení. Ostatně se to projevilo poklesem ceny akcií této společnosti.

Pro Google je jeho nastavení jako primárního vyhledávače na různých zařízeních důležité, protože může těžit ze zobrazení reklam. I proto různým společnostem platí každoročně miliardy dolarů v rámci dohod obsahujících klauzule hovořící například o sdílení příjmů z reklamního systému AdSense.

Předchozí informace je tak prvním velkým varováním, že firma musí relativně rychle přijít s vlastním řešením generativní umělé inteligence, které nabídne veřejnosti. Nebude tak stačit minulý měsíc oznámený Bard, u kterého se navíc spekulovalo, že byl natrénován na datech ChatuGPT, ale musí se objevit něco, co uvidí uživatelé při běžném vyhledávání.

A to něco se má jmenovat projekt Magi. Google o něm mluví v dokumentech získaných deníkem The New York Times, který zároveň přišel se zprávou o údajném šoku, který vyvolaly u zaměstnanců firmy zprávy o rozhodnutí Samsungu.

Podle deníku se tak společnost Google snaží vytvořit zcela nový vyhledávač založený na umělé inteligenci a zároveň vylepšit ten stávající právě o Magi.

„Nové funkce pod projektovým názvem Magi vytvářejí designéři, inženýři a vedoucí pracovníci, kteří pracují v takzvaných sprintovnách, kde ladí a testují nejnovější verze. Nový vyhledávač by uživatelům nabízel mnohem personalizovanější prostředí než současné služby společnosti a snažil by se předvídat potřeby uživatelů,“ píše deník.

Google se k těmto informacím nevyjádřil, a tak není ani jisté, v jaké fázi projekt je a kdy by se mohl dostat na trh. Na druhou stranu Google není na poli umělé inteligence nováčkem. V posledních letech společnost Google používala velké jazykové modely ke zlepšení kvality výsledků vyhledávání, ale s plným nasazením umělé inteligence podle Timesů otálela, protože byla náchylná ke generování nepravdivých a zkreslených výroků.

Samotnému Bardovi stojícímu na technologii LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) předcházel systém BERT, který byl podle Googlu revoluční v pochopení složitostí lidského jazyka. Před dvěma lety firma představila MUM, který je tisíckrát výkonnější než BERT. Ten podle Googlu přidává vícejazyčné porozumění informacím, navíc dokáže vybrat klíčové momenty ve videích a poskytnout důležité informace, včetně krizové podpory, ve více jazycích.

Ještě předtím, v roce 2017, nám ukázal Google svého asistenta, který se připravoval i na češtinu. Už tehdy bylo cílem porozumět mluvenému dotazu a pak přirozenou řečí také odpovědět.

Posledního půl roku už však takový jednoduchý osobní asistent nestačí. Vedle prosté odpovědi totiž současné nejvyspělejší systémy například nabídnou celé rešerše, psaní na míru, pokud se umíte správně zeptat, nebo návrh funkce v excelu či programovacím kódu. A nejen to.