Štefánikova smrt je stále zahalena tajemstvím

0:05 , aktualizováno 0:05

Velkou část svého krátkého života zasvětil Milan Rastislav Štefánik astronomii. Přesto se do povědomí veřejnosti nezapsal ani tak vědeckou činností, jako svým podílem na vzniku samostatného Československa. O to tragičtěji působí skutečnost, že do země, k jejímuž zrodu významně přispěl, se nikdy nevrátil živý. Letos 4. května uplyne 100 let od letecké havárie, která tohoto astronoma, vojáka a politika při cestě do vlasti stála život.