Od granátů k autům. Před sto lety vyjely z továrny první citroëny

První vůz nesl jméno Citroën Type A a ještě před zahájením prodeje na něj získala nová továrna desítky tisíc objednávek od nedočkavých Francouzů. Cestu ke své vlastní automobilce začal potomek nizozemských Židů, kteří kdysi obchodovali s citrony (odtud rodinné jméno) a později diamanty, už ve dvaadvaceti letech.

Tehdy mu při návštěvě Polska, odkud pocházela jeho matka, padlo do oka šípovité ozubení na dřevěných kolech pro čerpání vody, které upravil pro použití v průmyslu. Investice do patentu se Citroënovi bohatě vyplatila, o tišší a trvanlivější ozubená kola byl na přelomu 19. a 20. století ohromný zájem.

Kromě výroby technického vylepšení, ze kterého vychází také logo dnešní automobilky, sbíral André Citroën ještě před válkou zkušenosti také v automobilovém průmyslu. Například jako výrobní ředitel dnes už neexistující automobilky Mors v roce 1908 zvýšil její produkci ze 125 na 1 200 vozů ročně. Poté přišla válka a tehdy šestatřicetiletý Citroën přesvědčil vládu o potřebě vybudovat moderní zbrojovku a záhy produkoval deset tisíc dělostřeleckých granátů denně.

První montážní linka

Již během války se začal připravovat na uskutečnění svého snu, výroby vlastních automobilů. Válečné výdělky mu umožnily spustit novinku, kterou okoukal od Henryho Forda. Jako první v Evropě zavedl montážní linku, ze které v roce 1919 sjel premiérový sériově vyráběný Citroën. Továrna ke konci roku 1919 vyrobila 2 810 automobilů s denní produkcí třiceti kusů. A o deset let později vyráběl již přes 100 tisíc vozů, tedy dvakrát tolik než největší domácí konkurent Louis Renault.

Citroënovy služby zákazníkům se přitom neomezovaly jen na výrobu automobilů, prakticky od počátku nabízel i výhodné úvěry nebo hustou prodejní síť. Moderní nebyly jen výrobní nebo prodejní postupy. Na začátku 30. let konstruktér André Lefèbvre navrhl model Traction Avant, první velkosériově vyráběný vůz se samonosnou karosérií, motorem vpředu a pohonem předních kol. Jeho výroba ovšem v dubnu 1934 začínala v době, kdy automobilka měla vážné hospodářské problémy.

Krach společnosti

Po krachu v prosinci 1934 převzal továrnu Citroën největší věřitel, výrobce pneumatik Michelin, na výrobě se ovšem nic nezměnilo. Traction Avant (což byl neoficiální název, výraz francouzsky neznamená nic jiného než přední náhon), vyráběný až do roku 1957, byl první z několika citroënů, kterým připadá čestné místo v dějinách automobilismu. Mezi nejslavnější z nich patří model 2CV, populární „kachna“, která po druhé světové válce motorizovala nejen francouzský venkov.

V roce 1955, dvě dekády po smrti svého zakladatele, firma představila světu vůz, který patří mezi automobilové legendy - Citroën DS. Subtilní, aerodynamicky čistě tvarovaný automobil připomínající spíše raketu než ostatní auta jezdící v té době po silnicích, je právem řazen mezi nejkrásnější vozy všech dob. Vedle nezaměnitelné siluety měl i hydropneumatické odpružení, díky kterému posádka nového citroënu mohla ladně plout přes výmoly na silnicích.

Netradiční řešení podvozku se stalo na šest dekád poznávacím znamením vyšších řad citroënů, základní typy - stejně jako dodávky - používaly klasické tlumiče. Poměrně nákladné řešení, které v průběhu dekád získalo na spolehlivosti a objevovalo se dokonce v modelech nižší střední třídy jako BX, ale dnes už zákazníci v žádném z modelů automobilky nenajdou. Posledním typem byla druhá generace Citroënu C5, jejíž výrobu firma ukončila v roce 2017.

Spojení s Peugeotem

Od poloviny 70. let je Citroën úzce svázán s Peugeotem, který v roce 1974 koupil třicet procent akcií firmy, jež se tehdy opět zmítala v hospodářských potížích. O dva roky později se obě společnosti spojily do koncernu PSA, v rámci něhož sdílejí řadu technických řešení, nejviditelnější je to v oblasti motorů.

Pod PSA nyní kromě továren Peugeot a Citroën patří také značka DS (původně prémiové modely Citroënu) a od loňského roku také německý Opel. PSA má výrobní aktivity i v České republice, kde společně s japonskou Toyotou provozuje kolínskou automobilku TPCA. Od ledna 2021 Toyota podnik celý převezme, ale bude nadále vyrábět i vozy od PSA.