Před nabíjením přetrhněte. Sluchátka Huawei dobijete přímo z telefonu

Pokud bereme sluchátka do samostatného testu, pak z těch nekonečných regálů sluchátek musí něčím zajímavě vyčnívat. V případě Huawei FreeLace je to zejména možnost superrychlého nabíjení přímo z telefonu nebo tabletu bez potřeby kabelu a zajímavý způsob párování s telefony ze stejné stáje.

Začněme tím nabíjením.



Na sluchátkách na první pohled nenajdete žádný konektor. Z modulu ovladače však lze tahem odpojit pravé sluchátko, čímž se odkryje samec USB-C konektoru. Ten před „roztržením“ proprietárně zajišťuje přenos signálu do pravého sluchátka, po odpojení jej ovšem můžete zapojit do nabíječky, notebooku nebo i portu chytrého telefonu. Díky takzvanému reverznímu nabíjení okamžitě po zapojení začnou čerpat energii z akumulátoru telefonu. S kapacitou 120 mAh se nemusíte bát, že by tím výdrž telefonu nějak dramaticky utrpěla.

Z USB-C konektoru odpojené pravé sluchátko

Uživatelsky je snad až fascinující zejména rychlost, s jakou se sluchátka nabijí. Pro představu: zcela vybitá sluchátka jsme při nástup do autobusu připojili do telefonu Samsung Galaxy S9+ a po necelých pěti minutách jízdy před výstupem na nádraží zase odpojili. Těchto pět minut stačilo na necelé tři hodiny poslechu hudby a pár hodin ve stand-by režimu s vyřízením několika hovorů. Zapomenout si nabít sluchátka tak není žádnou komplikací, bez kabelu to kdykoli za pár minut napravíte. Plně nabitá sluchátka vydrží, v závislosti na hlasitosti, zhruba 14 hodin poslechu. Do toho se nepočítá čas, kdy jen čekají, až jimi začne procházet zvuk.



Ozvučnice má magnetické vnější strany a pokud sluchátka pověsíte z krku dolů, můžete je vzájemně přicvaknout k sobě, aby nikde nevlála a nespotřebovávala energii. Díky senzoru navíc tento stav poznají a pozastaví reprodukci, případně na sebe nenechají přesměrovat hovor. Stačí je však opět oddělit od sebe a jsou připravena telefonovat i hrát.



Zatímco nabíjení funguje i s konkurenčními telefony, párování „HiPair“ vyžaduje sluchátka ze stejné stáje: při něm stačí zapojit konektor sluchátek do telefonu, oba přístroje si okamžitě virtuálně potřesou rukama a párování pro Bluetooth přenos zvuku je vyřízené. To je ještě o fous jednodušší než NFC (které ale testovaná sluchátka nemají), jež musíte předem aktivovat. Zde jen zasunete konektor, což zvládne každý.

Na krku a v uších

Pružný širší kabel si pamatuje „účkový“ tvar, vede za krkem. Zleva vedle čelisti máte akumulátor, zprava modul s elektronikou, ovladačem (hlasitost, multifunkční tlačítko na aktivaci hovoru a přeskakování skladeb) a mikrofonem. S ovladačem se mi pracovalo docela dobře, jen jsem si častěji pletl tlačítka pro přidávání a ubírání hlasitosti. Oba moduly jsou větší, než by si člověk přál, ale ani s mikinou nijak nepříjemně nekolidovaly.

V krabičce naleznete mimo redukce z klasického USB 3.0 konektoru na samici USB-C (pro nabíjení ze starších nabíječek) i trojici silikonových nástavců tří velikostí. Já na druhý pokus zvolil tu největší a sluchátka mi držela tak na 90 procent, občas začala vykluzovat a musel jsem je ručně došťouchnout.

Fyzická izolace od hluku okolí není dvakrát velká, a ačkoli i v hluku ulice nebo třeba metra poslouchat lze, měl jsem věší tendenci zvyšovat hlasitost, než mívám u mnoha jiných sluchátek podobného typu, tedy vložených do uší.

Zvuk

Vzhledem k ceně sluchátka nehrají vůbec špatně. Pozitivně hodnotíme poměrně zábavný a rozjasněný projev s poměrně širokým frekvenčním rozsahem. Vadily nám trochu odtržené a někdy zbytečně dominující basy, charakterem připomínají 2.1 systémek se subwooferem. Někdo to tak má rád, někdo ne. Středy jsou příjemné a prokreslené, výšky jsou dostatečně výrazné, ale trochu sypké. Celkově není reprodukce nijak dramaticky detailní, ale spíš jednoduše zábavná a neurážející.

Zamrzí absence pokročilejšího přenosového kodeku aptX, sluchátka podporují jen SBC a AAC.

Kritiku si však zaslouží vestavěný mikrofon, shrnout by se to dalo do jednoho dialogu, který skrze sluchátka opravdu zazněl:

Volající: Poslyš, ty jsi nějakej huhlavej.

Já: Ne, mám sluchátka huawei.

V hlučném prostředí není srozumitelnost zdaleka ideální, v tichu se s nimi hovořit docela úspěšně dá.



Cena a závěr

Sluchátka pořídíte za 2039 Kč včetně DPH. Nehrají vůbec špatně, mají slušnou výdrž akumulátoru a hlavně je kdykoli, během pár minut, nabijete přímo z telefonu. Při telefonování odvedou přinejlepším průměrný výkon. Zamrzí absence přepravního pouzdra či sáčku v balení.