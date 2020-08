Hudba Google Play skončí na konci roku, je na čase zachránit playlisty

Pro posluchače služby Hudba Google Play se od spuštění YouTube Music (testovali jsme při spuštění v květnu 2019) zatím mnoho nezměnilo, aplikace fungovala jako dříve. První krok k ukončení služby však nastane již v říjnu, kdy přestane aplikace Hudba Google Play fungovat a již nebude možné ani streamovat hudbu. Vše co měli uživatelé do systému uploadované, všechny vytvořené playlisty a všechny nákupy hudby zůstanou uložené až do prosince 2020, na jehož konci budou trvale smazány.

Přechod na novou hudební službu společnosti Google, YouTube Music, se společnost snaží udělat velmi pohodlný. Ve stejnojmenné aplikaci najdete tlačítko, které přenese vše ze systému Hudba Google Play do YouTube Music, včetně nastavení osobních doporučení.

Zvukové soubory zakoupené na Google Play a vaše soubory nahrané na Hudba Google Play si také můžete stáhnout ve formátu MP3 pomocí služby Google Takeout. Seznamy skladeb a rozhlasových stanic v takovém případě dostanete ve formátu CSV.

Pokud jste pomocí Hudby Google Play poslouchali podcasty, jejich výběry, nastavení a informace o těch rozposlouchaných si můžete přenést do samostatné aplikace Google Podcasts, vše by mělo být opět jednoduché a na jedno kliknutí.

Z hlediska nákladů se s přechodem z Hudby Google Play na YouTube Music nic nemění, ceníky obou služeb jsou shodné.