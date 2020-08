Jakobsenův pád? Od Groenewegena to byl zločin. Měl by jít sedět, říká Lefevere

Letěli šílenou rychlostí.



Snad 80 kilometrů za hodinu v tu chvíli mohli spurtovat, když ta osudová chvíle přišla. Po pravé ruce Dylana Groenewegena se podél bariéry na první místo začal cpát Fabio Jakobsen.

Ale neprocpal se.

Groenewegen udělal myšku, pak lehce vystrčil loket.

Nizozemský šampion ztratil rovnováhu a vletěl nekontrolovatelně do bariér. Utrpěl vážná zranění, ztratil spoustu krve, ale nyní už podle lékařů není v ohrožení života.

Leží na jednotce intenzivní péče a v průběhu čtvrtka by měl být probuzen.

Jeho pád ale vyvolal bouřlivé reakce napříč cyklistickým světem.

„Od toho kluka z Jumbo-Visma to byl zločin. Měl by za to jít do vězení,“ naťukal okamžitě po dojezdu na Twitter šéf Jakobsenovy stáje Patrick Lefevere.

Zástupci Deceuninck Quick-Stepu také oznámili, že Groenewegena budou žalovat, a chtějí, aby byl navždy vyloučen z cyklistiky.

Sám Jakobsenův krajan je z celé situace pochopitelně zničený.

Už ve středu seděl na cílové rovině v roztrhaném trikotu za pódiem pro vítěze etapy, kam tentokrát nikdo nepřišel. S nikým nemluvil, nikomu neodpovídal. Jen seděl na zemi s tváří v dlaních a plakal.

„Jsem zničený z toho, co se včera stalo. Nedokážu popsat, jak je mi Fabia líto. Neustále na něj myslím,“ napsal ráno na Twitter.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Jeho počínání už odsoudila Mezinárodní cyklistická unie, která zároveň oznámila, že případ předala k projednání disciplinární komisi. Nehodu už také začala vyšetřovat polská policie.

Vážně ale bylo Groenewegenovo počínání tak moc za hranou?

„Pohyb, který učinil, před ním udělaly stovky sprinterů. Já zažil něco podobného na jedné i druhé straně. Taky mě diskvalifikovali, taky jsem padal,“ říká trojnásobný držitel zeleného dresu z Tour a vítěz dvanácti tamních etap Robbie McEwen.

A pokračuje: „Diskvalifikovali ho po právu, ale větší problém než ten jeho manévr byly bariéry, které nemohly splňovat bezpečnostní normy UCI. Co kdyby komisaři raději kontrolovali bezpečnostní standardy v posledních kilometrech závodu místo měření délky ponožek cyklistům?“

Podobně nedává všechnu vinu Groenewegenovi král mnoha klasik Sean Kelly.

„UCI musí přestat vymýšlet etapy s podobně nebezpečným závěrem. Spurt z kopce je přece obzvlášť šílená věc a zdraví cyklistů by mělo být na prvním místě,“ má jasno Ir.