Influencerka a hvězda Tváře budou moderovat Snídani s Novou

Nikola Čechová je dobře známá nejen v internetovém prostředí. Pod přezdívkou Shopaholic Nicol se stala jednou z nejsledovanějších českých žen na Instagramu i portálu YouTube a řadí se mezi vlivné influencerky. Moderátorské zkušenosti má i z hudební televize Óčko.

„Jsme nadšení a moc se těšíme. Když tato nabídka přišla, museli jsme si ji samozřejmě promyslet, ale přišlo nám to jako skvělá výzva a něco nového. Rozhodně jsme velmi natěšení, tedy až na to vstávání, ale to určitě zvládneme,“ prozradila Nikola Čechová.

Milana Peroutku si diváci oblíbili v Ordinaci v růžové zahradě 2 nebo v show Tvoje tvář má známý hlas, kde skončil na druhém místě. Také on moderuje na Óčku. Na Snídani s Nikol se moc těší.

„Pro mě osobně bude největší výzva také vstávání. Náročné bylo už chodit na kamerové zkoušky, které začínaly v devět hodin ráno,“ prohlásil Peroutka.

Snídaně s Novou letos oslavila 25. výročí, vysílá se od února 1994. Momentálně má tři moderátorské dvojice: Zorku Hejdovou s jejím manželem Mírou, Gábinu Partyšovou s Pavlem Svobodou a nováčky Nikolu Čechovou s Milanem Peroutkou.