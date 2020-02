Rakovina se mi vrátila. Je ve čtvrtém stadiu, přiznala Shannen Doherty

„Je jen otázkou dní nebo týdnů, než se provalí, že se mi vrátila rakovina a mám ji ve čtvrtém stadiu. Proto jsem tady. Je to pro mě v mnoha ohledech těžké. Mám docela strach,“ řekla Doherty v pořadu Good Morning America.

Herečka se o návratu rakoviny dozvěděla už loni, ještě před smrtí kolegy ze seriálu Beverly Hills 90210 Luka Perryho, který zemřel v únoru. Držela to ovšem v tajnosti. Největší strach měla říct to své matce Rose a manželovi, filmovému producentovi Kurtu Iswarienkovi.

Tento týden ovšem bude pokračovat soudní řízení s pojišťovací firmou State Farm, kterou Doherty žaluje kvůli nezaplacení škod po loňských požárech v jejím domě. Dostala 1,1 milionu dolarů, ale trvá na tom, že jí dluží více. O diagnóze promluvila ještě předtím, než se objeví v soudních dokumentech.

„Chci, aby to lidé raději slyšeli ode mě. Nechci, aby to bylo překroucené, ze soudního dokumentu. Chci, aby to bylo opravdové a autentické, abych to řekla já,“ tvrdí a dodala, že by ráda všem dokázala, že i takto nemocní lidé mohou stále pracovat a relativně normálně žít. „Náš život nekončí, když se dozvíme tuto diagnózu. Stále máme co dělat.“

Herečce rakovinu poprvé diagnostikovali v roce 2015. Následně prodělala mastektomii, při které jí odstranili jedno prso. V roce 2017 oznámila, že rakovina je na ústupu. Stihla mezitím natočit ne příliš úspěšné pokračování legendárního seriálu Beverly Hills 90210.