Opatrovníkem Britney Spears zůstává její otec, rozhodl soud

Britney Spears se svým otcem bojuje už několik let. Ten od roku 2008, co se zpěvačka zhroutila a byla zbavena svéprávnosti, rozhoduje nejen o jejím majetku, ale také například o tom, co nakupuje a s kým se stýká.

Britney dokonce poslední roky odmítá pracovat, protože otce nechce živit vlastními úspěchy. Zpěvačku v její snaze podporují i fanoušci a založili na sociálních sítích kampaň #FreeBritney. Americká hvězda jim po verdiktu soudu poděkovala.

„Za sebe chci poděkovat mým drahým… milým… opravdovým fanouškům, že jsou tak zatraceně báječní!!! Úplně cítím vaše srdce a vím, že vy vnímáte to moje. Děkuji vám za podporu,“ napsala na Instagramu.



Britney Spears zažalovala svého otce loni v květu proto, že rozhodl o tom, aby nastoupila na měsíční léčbu do psychiatrické kliniky. Podle zpěvačky jí proti její vůli nutil psychofarmaka. Spears tehdy u soudu uvedla, že již řadu let funguje jako spořádaná matka dvou synů a má pocit, že je na čase, aby o sobě a o svém životě opět rozhodovala sama.



Loni v září funkci Jamieho Spearse kvůli jeho zdravotním problémům dočasně přebrala Jodi Montgomery, tento týden ale soudce opět potvrdil opatrovníkem zpěvaččina otce. A to až do února 2021, kdy bude její stav přehodnocovat.