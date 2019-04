Nečekala jsem, že budu mít ve Hře o trůny sexuální scénu, říká Williamsová

V druhé epizodě osmé řady seriálu Hra o trůny se představitelka Aryi Starkové herečka Maisie Williamsová objevila před kamerou v jedné ze scén úplně nahá.



Mnoho fanoušků tato scéna překvapila a pobouřila. Herečka se v seriálu objevuje v jedné z hlavních rolí od svých jedenácti let. Mnozí diváci proto nečekanou sexuální scénu nepřijali z toho důvodu, že postava Aryi, kterou viděli v průběhu několika posledních let dospívat, je pro ně stále ještě dítětem a vnímají ji spíše jako svou mladší sestru.

Někteří se přiznali, že po zhlédnutí epizody dokonce okamžitě hledali na internetu skutečný věk dvaadvacetileté herečky. Na Googlu tak začalo trendovat vyhledávání spojení „Maisie Williams age“.

„Píšete, že pro vás bylo nepříjemné se na tuto scénu dívat. Věřte tomu, že pro mě bylo mnohem horší vědomí, že ji viděli i moji rodiče a mých šest sourozenců. Trapas,“ svěřila se herečka v příspěvku na Twitteru.

„Brzy zemřeme. Chtěla bych vědět, jaké to je, než se to stane,“ řekla Arya předtím, než v seriálu svedla svého dlouholetého přítele Gendryho. Mnoho fanoušků herečky a její seriálové postavy ocenilo, že Arya vzala situaci do svých rukou a rozhodla se přijít o panenství ve chvíli, kdy sama uznala za vhodné.

Představitelé postav ze seriálu Hra o trůny (zleva Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williamsová, Emilia Clarkeová, Sophie Turnerová a Kit Harrington) pózují s cenami Emmy (18. září 2016).

Williamsová v jednom z rozhovorů přiznala, že když jí producenti předali scénář ke druhé epizodě osmé řady, myslela si nejdříve, že si z ní jen utahují. Poté, co ji tvůrci ubezpečili, že sexuální scéna je skutečná, herečku to prý polekalo a její první reakcí bylo, že musí okamžitě začít chodit do posilovny.



Poslední řada Hry o trůny odstartovala 14. dubna 2019. Podle časopisu Variety stála každá z posledních šesti epizod osmé série neuvěřitelných patnáct milionů dolarů, což v přepočtu vychází na 331 milionů korun za jeden díl.