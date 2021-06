Favorit StarDance Jan Cina už zná svou taneční partnerku. Padli si do oka

Přemýšlel jste, kdo by mohl být vaší taneční partnerkou? Jaká by podle vás měla být?

Zvažoval jsem vlastně všech pět možností. Charakterové rysy se podle mě ukážou až na parketu. Hlavně jsem myslel na to, aby partnerka byla chápavá, a ne příliš přísná. A aby měla smysl pro humor. Ten je podle mě opravdu důležitý. Stejně jako lehkost a schopnost si z toho dělat legraci. Zajímavé je, že hned po tiskové konferenci přišlo mnoho dotazů z okolí, jestli nebudu mít tanečního partnera, což mě nenapadlo, ale přijde mi to jako zajímavé téma. Třeba ještě něco vymyslíme.

Jaké jsou vaše první dojmy po seznámení s tanečnicí Adrianou Maškovou?

Je to jako první rande. Roztomile nervózní, ale zároveň hrozně hezké. Jsme jako takoví dva mladí svatebčané, kteří se teď vydávají na minimálně tříměsíční cestu životem.

Před měsícem bylo vaše jméno poprvé spojené se StarDance. Změnil se za tu dobu nějak váš pohled na tuto soutěž?

Po prvním setkání s taneční partnerkou je to celé daleko konkrétnější. Před tím pro mě StarDance neustále představovala vzdálenou budoucnost. Teď se naopak velmi zhmotnila. A pocity? Zatím se stále těším, ale zároveň se trochu bojím toho, jak to zvládnu. Jsou to vlastně hodně smíšené pocity. Uvidíme, ale teď s tréninky začne asi převládat strach.

Adriano, jste spokojená s výběrem tanečního partnera?

Nechtěla jsem si vybírat, s kým bych chtěla, nebo nechtěla být. Chtěla jsem toho člověka brát, ať už to bude kdokoliv. Jsem ale příjemně překvapená, že je to právě Honza, to jsem nečekala. Můj tatínek říkal, že by mi ho moc přál, takže ten bude určitě moc rád. Moc se těším, myslím, že to bude super.

