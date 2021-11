David Limberský promluvil o vykradačkách s partou, fotbalu i nehodě v opilosti

„Momentálně hraju v Domažlicích třetí ligu, vlastně dohrávám. Je to takový mezistupínek, než úplně skončím. Nechtěl jsem s fotbalem seknout ze dne na den. Hodně jsem se popravdě bál, že mi bude profi fotbal chybět. Je to asi divné, ale nechybí. Na všechny zápasy Viktorky chodím a klukům moc fandím. Ale stát na hřišti už bych s nimi nechtěl,“ říká David Limberský v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

V knize nazvané Byla to jízda popisuje své dětství a cestu k fotbalu, nechybí ale ani překvapivé historky a průšvihy z mládí. „Kolem patnácti let jsem se chytil špatné party. Říkali jsme si kinder gang a kradli jsme po Plzni. Trvalo to asi dva měsíce. Nejdřív jsme kradli v drogerii, pak značkové oblečení,“ vzpomíná fotbalista.

„Potom mě naštěstí chytli a nic v životě jsem už neukradl. Trhnul jsem se, dostal druhou šanci a využil ji. Kamarádi ale pokračovali dál. Někteří z nich dokonce při vloupačkách zemřeli. Dávám si dnes velký pozor na to, s kým se stýkají moje děti, aby neudělaly takovou chybu jako kdysi já,“ popisuje trojnásobný otec.

Během rozhovoru přišla řeč i na slavnou kauzu nehody v Bentley, při které narazil opilý fotbalista v roce 2015 do zídky v Praze a poškodil na místě semafor.

„Řídil jsem tehdy trochu opilý, měl jsem 1,23 promile v krvi. Měl jsem předtím nějakých pět nebo šest koktejlů. Jel jsem se spoluhráčem a dvěma kamarádkami. Dost pozdě mi řekli, abych zahnul doprava, a já jsem díky tomu nabral roh,“ vysvětluje Limberský.

„Říká se, že jsem začal odtamtud hned utíkat policistům, ale pravda to samozřejmě není. Naboural jsem a zeptal se posádky, jestli se nikomu nic nestalo. Všichni byli v pořádku, tak jsme se začali smát. Vystoupil jsem z auta a do deseti sekund tam byli policajti. Zpanikařil jsem a popoběhl patnáct dvacet metrů. Zařvali ‚stůj!‘, tak jsem se zastavil a šel pomalým krokem zpátky k nim. Hodili mě na kapotu a dali mi pouta. Podle mě z toho dělali zbytečně kovbojku,“ myslí si fotbalista.

Za nehodu tehdy dostal pokutu čtyři sta tisíc od fotbalového klubu a byl zbaven funkce kapitána. „K tomu jsem musel na vlastní náklady uhradit způsobenou škodu na místě nehody, což byl semafor a zídka, a nechat to opravit. Stálo to asi čtyřicet tisíc,“ říká David Limberský.

Za řízení v opilosti mu hrozily tři roky vězení. „Byla to celorepubliková ostuda. Když jsem šel v Plzni do restaurace, všichni ztichli a koukali na mě, jako kdybych byl pětinásobnej vrah. Bylo to hodně nepříjemné i pro mou rodinu,“ dodal bývalý fotbalový obránce.

