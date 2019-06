Bývalá modelka stáhla žalobu na Cristiana Ronalda, vinila ho ze znásilnění

Kapitán portugalské reprezentace, s níž bude ve středu večer v Portu bojovat o finále Ligy národů, se podle tvrzení Mayorgaové dopustil trestného činu v červnu 2009 v hotelovém apartmá v Las Vegas. Útočník Juventusu to popřel s tím, že bývalá modelka s ním měla sex dobrovolně.



Američanka se obrátila na soud loni v září. Tvrdila, že po znásilnění jí Ronaldovi právníci zaplatili 375 000 dolarů za mlčenlivost. Nyní požadovala odškodné 200 000 dolarů. Není známo, zda se s ní fotbalista finančně vyrovnal, či nikoli.

Rodina slavného fotbalisty v čele s matkou Dolores a sestrou Katiou Aveiro spustila v říjnu minulého roku kampaň a volala po spravedlnosti. Na sociální sítě umístila příspěvek znázorňující Ronalda jako Supermana s hashtagem Justice for CR7. Přidali se i fanoušci, kteří Ronaldovi vyjadřují podporu.



Ronaldova sestra tehdy napsala za celou rodinu na sociální sítě: „Chceme vidět, kdo má odvahu a dá si toto foto na svůj profil jako výraz solidarity. Bojujme za Portugalsko, za něj, za nás a za spravedlnost. On si to zaslouží.“



Ronaldo se k obvinění poprvé vyjádřil začátkem října na svém instagramovém profilu. „Jsou to falešné zprávy. Chtějí se na mně přiživit. To je normální. Chtějí být slavné, tak mluví o mně. Ale tak to prostě chodí. Jsem šťastný člověk a všechno je v pohodě,“ uvedl Ronaldo.



„V dnešní společnosti stačí někoho obvinit a kvůli médiím a hnutí MeToo je z něj okamžitě pranýřovaný zločinec,“ vyjádřila se Ronaldova matka Dolores Aveirová. Ta kdysi ve svých knižních pamětech přiznala, že její syn se původně neměl vůbec narodit. „Chtěla jsem potrat, ale lékař mé rozhodnutí nepodpořil,“ napsala.



Kathryn Mayorgová, která se v současnosti živí jako učitelka, řekla, že Ronaldo ji v červnu 2009 v hotelovém pokoji v Las Vegas násilně donutil k souloži, přestože se sexem nesouhlasila. Opakovaně prý během pohlavního styku řekla slova „dost“ a „ne“. Ronaldo tvrdí, že je to lež a že Mayorgová se souloží souhlasila a následně si ještě pochvalovala, jak je fotbalista dobrý milenec.

Deník The Sun následně připomněl další případ, který se týká fotbalistova údajného sexuálně motivovaného zločinu. V roce 2010 přiznala břišní tanečnice Ruby Heartstealerová italské policii, že jí Ronaldo zaplatil za sex čtyři tisíce eur. Bylo jí tehdy teprve sedmnáct let. Fotbalista to popřel a italští vyšetřovatelé proti němu nevznesli obvinění pro nedostatek důkazů.



Krátce poté, co se v médiích rozvířil skandál kolem Ronalda, distancovaly se od něj jak společnost Nike, tak EA Sports, s nimiž má lukrativní smlouvy. Mluvčí Nike použili spojení jako „hluboce znepokojeni“ či „pobuřující“, zatímco EA Sports popsali situaci jako „velmi znepokojující“.

„Smlouvy zahrnují nejen právo ukončit či pozastavit obchodní vztahy, pokud budou obvinění prokázána jako pravdivá. Tyto společnosti mohou také zpětně žádat vrácení honorářů, které byly Ronaldovi vyplaceny,“ uvedl tehdy zástupce advokátní kanceláře Mishcon de Reya Simon Leaf v rozhovoru pro britský deník The Telegraph.

Ronaldo má exkluzivní reklamní smlouvy minimálně s jednatřiceti různými společnostmi včetně miliardového „doživotního“ kontraktu se společností Nike. Propaguje také značky Herbalife, TAG Heuer, Emirates, Toyota, KFC Arabia, PanzerGlass či Castrol.