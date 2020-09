Jak snadno a rychle vydělat miliony? Filmová novinka Operace kolibřík zdarma

Jesse Eisenberg a Alexander Skarsgård zde hrají bratrance z New Yorku, kteří jsou jedničkami na burze s cennými papíry. Co je jejich snem? Asi to, co je snem každého, kdo je na burze. Vydělat miliony.

Když obchodujete s cennými papíry, i milisekundy jsou důležité. Bratranci tedy chtějí vybudovat pomocí optických kabelů přímou a maximálně rychlou cestu mezi Kansasem a New Jersey, díky čemuž budou schopní ty miliony vydělat. Jenže s touhle dvojkou není nic jednoduchého. Navíc když se jim do cesty neustále staví přísná šéfka v podání Salmy Hayekové.

Název filmu odkazuje na kolibříka, který dokáže mávnout křídly během milisekund. A je to zároveň i cíl obchodníků na burze. Kdo je rychlejší, vyhrává.

Snímek režíroval a napsal kanadský tvůrce Kim Nguyen.