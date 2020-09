Epický životopisný velkofilm o prvním kosmonautovi Gagarinovi. Film zdarma

První a poslední let Jurij Gagarin byl sice prvním člověkem do vesmíru, jeho premiérový let z dubna 1961 byl však pro něj osobně také letem posledním. V dalších letech se horlivě věnoval svým veřejným povinnostem a do kosmu se už znovu nepodíval. V roce 1968 se vrátil k létání v letadlech, ovšem už v březnu téhož roku při cvičném letu tragicky zahynul.