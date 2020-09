Velké dobrodružství Čtyřlístku: Příběhy oblíbených hrdinů ve filmu zdarma

Navzdory tomu, že Čtyřlístek baví své čtenáře již přes padesát let, snímek z roku 2019 je teprve druhým celovečerním filmem s jeho hrdiny. O šest let dříve byl do kin uveden Čtyřlístek ve službách krále. Obě díla režíroval Michal Žabka, v případě toho druhého se postaral i o scénář.