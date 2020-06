Festival na Slezskoostravském hradě. Zajděte na Chinaski nebo Jardu Duška levněji

Téměř dvě desítky kapel zahrají v pokoronovirové premiéře. Těšit se můžete na jednodenní koncerty zvučných jmen jako Chinaski, David Koller, Pokáč, Wohnout, Bára Poláková, Anna K., Kali a Peter Pann. Z tvrdších žánrů to budou kapely Citron a Lautr, Trautenberk, Horkýže Slíže, Zakázaný ovoce, Vypsaná fixa. Specialitou pak bude minifestiválek Metal!!!, kde zahrají lokální kapely Malignant Tumour, Silent Stream of Godless Elegy, Antigod, Primary Resistance, Postcards from Arkham, Dead Carnage a přespolní budějičáci Gutalax.

Měsíční hudební nářez zklidní vystoupení performerů a slavných českých herců. Jaroslav Dušek s ostravskou premiérou divadelní hry Sláva strojů a měst či oblíbený zábavný kněz z Lanškrouna Zbygniew Czendlik s pořadem Postel, hospoda, kostel. Příjemné chvíle strávíte s Vandráky – Vagamundos, Pavlem Liškou, Honzou Révaiem a režisérem Hynkem Bernardem, a jejich příběhy z cest.



Nejbližší je vystoupení kapely Wohnout (27. června), Jaroslav Dušek bude na hradě 1. července a Chinaski 2. července. Kompletní program najdete na www.barrakmusichrad.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Když si půjdete koupit vstupenku, klikněte na zlaté tlačítko a nechte si zobrazit kód, který při nákupu na místě předložte. Díky němu získáte 20% slevu na až dvě vstupenky. Sleva platí na všechny akce Barrak Music Hradu, takže kultury můžete mít až nad hlavu.

Kód předložte na pokladně při nákupu vstupenky a zaplatíte o 20% méně.