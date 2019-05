Bývalí slovenští útočníci Pálffy a Šatan vstoupili do Síně slávy IIHF

Bývalí útočníci Žigmund Pálffy s Miroslavem Šatanem ze Slovenska, Jörgen Jönsson ze Švédska a Mike Modano ze Spojených států amerických vstoupili do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace. Stejné pocty se dostalo na slavnostním ceremoniálu před vyvrcholením mistrovství světa v Bratislavě i někdejší kanadské útočnici Hayley Wickenheiserové.

Oceněn byl také in memoriam v kategorii budovatelů bývalý reprezentační útočník Sovětského svazu a Kazachstánu a trenér národního týmu Kazachstánu Boris Alexandrov. Paul Loicq Award za přínos světovému hokeji získal posmrtně Jim Johannson, bývalý útočník a především dlouholetý manažer reprezentace USA i amerického týmu do 20 let. Cenu Richarda „Bibiho“ Torrianiho pro hokejistu ze země mimo světovou špičku obdržel bulharský brankář Konstantin Mihajlov.



Žigmund Pálffy Mike Modano

Sedmačtyřicetiletý Pálffy je mistrem světa z roku 2002 z Göteborgu a o rok později získal ve Finsku i bronz. Startoval na třech olympijských hrách, pěti mistrovstvích světa a Světovém poháru v roce 1996. V dresu Československa se přestavil i na Kanadském poháru v roce 1991. V roce 2003 vyhrál kanadské bodování MS.

V NHL odehrál za New York Islanders, Los Angeles a Pittsburgh 684 zápasů s bilancí 713 bodů 329 branek a 384 asistencí. V play off přidal ve 24 duelech devět gólů a 10 přihrávek. Po odchodu ze zámořské ligy si udělal v sezoně 2006/07 ze zdravotních důvodů roční pauzu, po níž se k hokeji vrátil v dresu rodné Skalice. Znovu pak nehrál v ročníku 2010/11 a ukončil kariéru v roce 2013.

O tři roky starší Šatan byl dlouholetým kapitánem národního týmu Slovenska, s nímž dosáhl na zlato z MS v roce 2002, dvakrát i na stříbro (2000 a 2012) a jednou na bronz (2003). V roce 2009 získal s Pittsburghem Stanleyův pohár. V letech 2000 a 2002 byl nejproduktivnějším hráčem MS.

V NHL stihl bývalý hráč i Edmontonu, Buffala, Islanders a Bostonem 1050 duelů a nasbíral 735 bodů za 363 gólů a 352 přihrávek. V 86 utkáních bojů o Stanleyův pohár vstřelil 21 gólů a u 33 asistoval. Hráčskou kariéru ukončil po MS 2014, tři roky poté se stal generálním manažerem slovenské reprezentace.

Šestačtyřicetiletý Jönsson má ve sbírce 11 medailí z OH a MS, z toho dvakrát vyhrál olympiádu (1994 a 2006) i šampionát (1998 a 2006) vyhrál. O tři roky starší Modano získal v roce 2002 stříbrnou medaili na olympijských hrách v Salt Lake City a triumfoval v roce 1996 na Světovém poháru a o tři roky později s Dallasem získal Stanleyův pohár.

Čtyřicetiletá Hayley Wickenheiserová se stala legendou ženského hokeje, čtyřikrát vyhrála olympiádu a sedmkrát mistrovství světa.