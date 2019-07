Veterán Plášek se loučil na znojemské exhibici. Syn bude lepší, doufá

„Už jsem cítil, že by to mělo přijít. Druhá liga navíc už nebyla tak zábavná jako vyšší soutěž,“ sdělil 45letý útočník, který takřka celou uplynulou dekádu strávil v první lize.

Předtím, než symbolicky odložil brusle do kouta, si však užil ještě jednu velkou show. Ve čtvrtek nastoupil ve Znojmě za osobnosti zdejších Orlů proti výběru českých hvězd v exhibici, které aplaudoval nacpaný stadion. „Vyšlo to hezky, že jsem si mohl zahrát poslední zápas před takovou atmosférou. Nic lepšího jsem si nemohl přát,“ pochvaloval si Plášek.

Od konce druholigové sezony na bruslích nestál. „Mám toho plné zuby, ale ta atmosféra přebíjí únavu. Na začátku jsem si dával hodně velký pozor, abych nespadl, ale pak jsem se rozjezdil a bylo to lepší. Jsem rád, že nás kluci (z výběru hvězd) pošetřili a že jsme to přežili. Ale i když bylo strašné vedro, tak to byla paráda. Moc jsem si to užil,“ popisoval Plášek.

Ten byl ve znojemské hale vítaným hostem, vždyť za zdejší Orly odehrál všech deset extraligových sezon a navrch dvě prvoligové. „Každý rok sem aspoň jednou jezdím za kamarády. Na Znojmo mám velice dobré vzpomínky a budu sem jezdit i dál,“ ujistil Plášek. „Fanoušci tu byli celou tu dobu vynikající a i teď jsem mile překvapený, kolik jich přišlo.“

Nyní může Plášek naplno fandit stejnojmennému synovi, který loni prorazil do extraligového kádru Komety a upoutal pozornost z NHL. „Hokej hraje odmalička. Jako první věc doma vzal hokejku a šmrdlal s ní, takže to byla jasná volba. Lidi říkají, že jsme si hodně podobní, ale já doufám, že bude lepší a dosáhne něčeho většího. Dělá pro to všechno a já mu to strašně moc přeju,“ sdělil hrdý otec.

Rady už ovšem juniorovi nepředává. „Má své trenéry a bude mu devatenáct, takže do toho nemám co kecat. Hokej jde strašně dopředu a já už mu staré věci vykládat nebudu.“