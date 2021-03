Znovu „fotbalový“ gól. Platil a rozhodl regionální derby

Souboj třebíčských a jihlavských hokejistů se pokaždé nese ve znamení zvýšených emocí. A nejinak tomu bylo i v sobotu. Po utkání, v němž nakonec brala všechny body Dukla, si nebral servítky ani jindy klidný brankář Horácké Slavie Pavel Jekel.

Při svém pozápasovém hodnocení pro klubové stránky si vzal na mušku především druhý jihlavský gól z 24. minuty, který byl nakonec vítězný.

„Borec přijel, vystřelil a pak tam puk normálně kopnul jako fotbalista,“ popsal Jekel Lichancův zápis do statistik. „Pan rozhodčí to ale asi neviděl.“

Vztek třebíčského gólman byl o to větší, že podobná situace, která o deset dnů dříve v Jihlavě měla v prodloužení zajistit vítězství Horácké Slavii, po protestech soupeře gólem neskončila.

„A to mě dost štve. Zvlášť, když pak kážou, jak hráli s fotbalistama. Tak to my jsme teda dnes taky hráli s FC Dukla Jihlava,“ zlobil se Jekel.

Na dno je srazily laciné góly

Ani třebíčský kouč David Dolníček si po sobotním derby neodpustil poznámku o druhé trefě jihlavských hokejistů.

„Měli jsme nějaké šance, ale dostali jsme opět laciný gól, který nám soupeř doslova dostrkal nohama do brány,“ uvedl.

Konečný výsledek však na spornou situaci z prostřední části hry nesváděl.

„Je vidět, že na nás padla deka, babráme se v tom,“ připomněl asistent Jaroslava Barvíře, že se v posledních zápasech Horácké Slavii výsledkově nedaří.

Podstatně silnější slova použil v reakci na aktuální minimální bodový nárůst Jekel. „Bohužel, poslední dobou to stojí za ho... Musím to říct takhle tvrdě,“ omlouval se za peprný výraz.

Přitom letošní leden byl ze strany třebíčských hokejistů parádní.

„Tehdy jsme byli vděční za každý zápas,“ vrátil se ve vzpomínkách o pár týdnů zpátky odchovanec brněnského hokeje. „Prostě to teď musí být stejné. Je potřeba začít pěkně od začátku, aby nám to v předkole play off zase šlapalo,“ přidal přání.

Nasměrovat zpátky na vítěznou vlnu by měl Třebíč nejlépe už dnešní poslední duel základní části, v němž se představí na ledě šestnáctého Kolína.

Dukla si po dnešku může polepšit, ale i pohoršit

To aktuálně třetí Jihlava už od minulého týdne ví, že se předkolu vyhne. První v tabulce už sice ani v případě dnešního vítězství v domácím souboji s Frýdkem být nemůže, nicméně s určitostí ani nevypadne z první čtyřky.

„Chceme vyhrát každý zápas za tři body. Bude to poslední utkání před play off. Musíme se na něj dobře připravit, jít do něj na sto procent a doufat, že vyhrajeme,“ burcoval na klubovém webu Dukly jihlavský útočník Tomáš Jiránek, jenž v sobotu v Třebíči přispěl k vítězství svého týmu jedním gólem. Domácího brankáře Jekela překonal ve 48. minutě.

„Šlo o super práci celé pětky. Kluci tam dotlačili puk i s gólmanem. Takové góly se v play off budou hodit,“ pochvaloval si Jiránek.