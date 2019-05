Nevím, co se stalo, kroutil hlavou táborský Musiol

Druholigoví fotbalisté Táborska promarnili velkou šanci, jak si polepšit v boji o záchranu. S Ústím nad Labem prohráli 2:3. V tabulce jsou tak stále předposlední s tříbodovou ztrátou na Znojmo.

Přitom všechno bylo rozehrané výborně. Na domácích hráčích bylo vidět, že do utkání vstupují s velkým odhodláním. Hosty přehrávali. Byli úspěšní v osobních soubojích. Makali přesně tak, jak by v boji o záchranu měli hrát. Unikali po křídlech. Posílali centry do vápna. A svými šancemi i několikrát přiměli necelých sedm stovek domácích fandů k potlesku.

Ve 4. minutě měl dobrou hlavičku Navrátil. V osmé se do šance dostával Pilík. Ve 12. minutě pálil jen do gólmana Tvrdoně Musiol. Jasnou převahu mělo Táborsko nejen na šance, ale i na rohové kopy.

Hosté se do první opravdu tutovky dostali až ve 35. minutě, zato byla stoprocentní. Matějka měl před sebou prázdnou bránu, ale trefil jen gólmana Šimana. V závěru poločasu měli domácí i dost smůly. Po jednom ze soubojů zůstal na hřišti ležet Jakub Navrátil a do druhého poločasu už nenastoupil.

„Motala se mu hlava, měl potíže s viděním. Musel střídat a byla to škoda. Zásah do sestavy to byl,“ uznal trenér domácích Karel Musil, který tým vedl poprvé.

Do druhého poločasu domácí vstoupili také dobře, a když si v 51. minutě naskočil na roh Šandery Musiol, diváci slavili gól.

„Nehráli jsme dobře. Nebyli jsme s naším výkonem spokojeni a museli jsme reagovat,“ vysvětlil hostující kouč Aleš Křeček, proč v 60. minutě poslal na hřiště dva nové hráče. Jedním z nich byl David Procházka a to se ukázalo jako klíčové.

V 62. minutě Richter zprava centroval, Procházka na zadní tyči doklepával a bylo srovnáno. Za čtyři minuty se Strada dostal za domácí obránce a skóroval podruhé.

„Ty dva slepené góly nás srazily a pak už to bylo o hlavě,“ dodal Musil. V 78. minutě skóroval z rohu znovu Procházka a zmrazil Táborsko definitivně. Musiol snížil až v nastaveném čase.

„Nedá se nic dělat. Musíme pracovat dál. Ve středu ve Znojmě nás čeká klíčové utkání a my ho musíme vyhrát. Nic jiného nezbývá,“ musí nabudit své hráče Musil.