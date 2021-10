Půjdu létat na půl hodiny k Brandýsu, nebo koupím dětem botičky?

Radka Máchová Absolvovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, specializaci letectví a letecká doprava, kde v roce 1971 získala pilotní licenci a v roce 1976 začala s leteckou akrobacií. Několik let byla s Jiřím Sallerem členkou Československého národního družstva letecké akrobacie. Ve své profesi managera letecké dopravy získala zkušenosti s provozem letadel, a to jak dopravních, tak i Business, a s řízením letecké společnosti. Od roku 2001 trénovala spolu s týmem Flying Bulls Aerobatic Team a koncem roku 2002 převzala po Jiřím Tlustém pozici vedoucího skupiny. Celkem Flying Bulls létala třináct let. S Flying Bulls získala pětkrát zlatou medaili FAI World Grand Prix. Od roku 2015 létá s ultralehkou replikou historického letounu Fokker E-III v letecké skupině Pterodactyl Flight, kterou vede její synovec Petr Svoboda.