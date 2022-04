Kyberútočníci jsou většinou průměrní programátoři, říká expert

V souvislosti s válkou na Ukrajině se hovoří o válce počítačových expertů. Zaznamenali jste v kyberprostoru zvýšenou aktivitu?

Samozřejmě to cítíme a vidíme. Odpoledne před útokem na Ukrajinu jsme objevili neobvyklý malware, škodlivý program, jehož hlavní charakteristikou bylo, že za co nejkratší čas chtěl zničit co nejvíc dat v napadených počítačích. Zaměřoval se na dokumenty i ochromení operačního systému. Šířil se na počítačích ve firemních sítích, z toho vyplývá, že útočníci už tam předtím „bydleli“ a museli dřív proniknout do některého z těch počítačů. V daný den pak spustili destrukci.

Dostat se dá kamkoli. Otázkou je pouze cena.