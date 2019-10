Software zdarma: dolování textů z obrázku i při screenshotování

ShareX umí snadno, a hlavně rychle pořídit snímek obrazovky pracovní plochy v počítači a nasdílet ho prostřednictvím internetu. Mezi jeho mnoha dalšími funkcemi však najdeme i jednu specialitu a tou je OCR čtečka.

Dnes se nepodíváme na screenshotovací funkce tohoto zajímavého programu, ale na to, jak s ním lze převádět text na obrázku do editovatelné, tedy textové podoby. Pokud tak program použijete pro pořízení screenshotu, můžete si rovnou vybrat, zda má také text, který chcete zachytit, rovnou převést do textové podoby. A jestliže již nějaký screenshot s textem vlastníte, potom ho z něj můžete vyextrahovat – stačí ho zobrazit a použít screenshot ShareX. OCR v zásadě skenuje a vyhledává text v obrázku a následně ho převádí na skutečný upravitelný text. ShareX přitom patří mezi ty lepší rozpoznávací programy. Nejenže mu nečiní problémy české znaky, ale míra přesnosti je opravdu na vysoké úrovni. Funkci aktivujete tak, že v programu kliknete na Capture -> Text capture (OCR). Vyberete oblast pro skenování a necháte text převést. Potvrdíte, že má program použít na to určený nástroj a v novém okně vyberete volbu Czech – tak budou znaky převedeny v pořádku s diakritikou. Mimochodem, pokud byste chtěli pořizovat screenshot a k tomu také rovnou převádět texty, tak toto aktivujete v části After capture tasks.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nejen screenshotovací program s OCR

+ perfektní převod

+ možnost provádět automaticky

- nepamatuje si výběr jazyka pro OCR

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,4 MB).

Jinak se na notebooku pracuje v terénu a jinak v kanceláři. Pokud je dostatek místa, je možné využít pro lepší výkony klávesnici a myš. Co však dělat, pokud jste zvyklí na jinou citlivost u myši a jinou u touchpadu, či jen občas potřebujete zařízení krátkodobě zrychlit či zpomalit? Řešením je Mouse Speed Switcher.

Tento jednoduchý, ale geniální program nabízí snadnou možnost, jak přepínat mezi nastaveními. Nakonfigurovat lze až deset různých uživatelských profilů pro odlišná zařízení. To přijde vhod zejména v situacích, kdy se pracuje chvilku s myší a chvilku bez ní či je příliš pomalá, nebo rychlá (posouvání, nebo skrolování). Než abyste pokaždé museli otevírat nastavení myši a měnit parametry, stačí udělat rychlou změnu v tomto programu prostřednictvím ikony v systémové čísti hlavní lišty, anebo pomocí klávesové zkratky. V konfiguraci je mimo jiné možné vybrat, který režim bude přednastaven při startu Windows či zda se při změně režimu objeví informační okna.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ různá konfigurace pro každou myš

+ několik režimů nastavení

- uvítali bychom lepší uživatelskou přívětivost

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,9 MB).

FrontFace Lockdown Tool umožňuje uzamknout a tím ochránit počítač se systémem Windows při jeho využívání na veřejných místech – například v hotelové recepci, knihovně, kavárně a jinde. Tak je možné poskytnout jeho služby lidem pro bezobslužné použití a není nutné se bát, že s ním budou dělat, co nemají. Své uplatnění si najde i všude tam, kde je nutné některé vlastnosti vyřadit raz dva.

Program umožňuje zakázat různé funkce a funkce systému Windows a zabránit tak uživatelům provádět změny v operačním systému. Mimo jiné jde o možnost skrýt hlavní panel, zakázat odhlášení či spuštění správce úloh, zabránit změně hesla atd. Software můžete také použít k zajištění nepřetržitého provozu vypnutím spořiče obrazovky, zakázat odesílání hlášení chyb, přechod do režimu spánku, či vypnutí monitoru apod. FrontFace Lockdown Tool neposkytuje rozhraní kiosku, je v něm však možné určit co jim může stát – výchozí stránka, či nějaký program, ze kterého lidé nebudou moci vyskočit, nebo v něm najdou rozcestník povolených aplikací.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řada možností pro omezení provádění změn v PC

+ lze nastavit výchozí program

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4 MB).

Desktopové vyhledávání s příchodem nové generace Windows doznalo řadu změn. Některým však nevyhovuje, protože nemohou najít to, co hledají. Naštěstí jsou tu programy, které to změní.

XSearch na rozdíl od vyhledávací funkce Windows neběží na pozadí systému, a tak nevyhledává neustále dokola změny v souborech (neindexuje data). Při vyhledávání totiž obsah zadaného úložiště prochází v reálném čase a přesně tam, kde určí uživatel. Z toho také vyplývá, že hledání je pomalejší, ale tuto nevýhodu odstraňuje dalšími funkcemi. Má totiž podrobné nastavení – jaké typy souborů má prohledávat, jaké má vynechat atd. Při hledání je možné najít soubor i podle velikosti, typu, data (vytvoření, změny, poslední návštěvy), použít hexadecimální vyhledávání či nastavit, které soubory vynechat z hledání atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nezatěžuje PC indexováním

+ řada kritérií pro vyhledávání

- rychlost hledání

- neprohledává texty uvnitř souborů

75 %