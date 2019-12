Brýle pro rozšířenou realitu jako propadák, firma neprodala ani desetinu

Byl to poměrně ambiciózní plán, který si dali ve společnosti Magic Leap. Chtěli v prvním roce prodat podle serveru The Informer kolem stovky tisíc brýlí pro rozšířenou realitu, ale ve výsledku se jich prodalo jen asi šest tisíc. Většinu z nich si rozebrali vývojáři.

Tato situace zcela nabourala plány firmy na prodeje milionů kusů v následujících letech, a je také ranou pro investory, kteří do firmy nalili několik miliard dolarů. Mezi ně patří například i Google nebo Alibaba.

Firma podle informací serverů v nedávné době propustila řadu zaměstnanců a z centrály podle serveru Business Insider minulý měsíc odešel finanční ředitel společnosti Scott Henry i jeden z vedoucích, který měl na starosti kreativní strategii, John Gaeta.

Není to přitom tak dávno, co se hovořilo o nástupci současných brýlí, který měl mít vychytané mouchy. Model s označením Magic Leap Two je však podle prohlášení oslovených zaměstnanců ještě na míle daleko od svého uvedení. Mezitím se utužuje konkurence v čele s Microsoftem a jeho Hololens. Ve výsledku tak může společnost zaniknout dříve, než stihne rozjet nové kolo financování.

Problémy firmy, která získala na svůj první produkt pro rozšířenou realitu asi nejvíce ze všech startupů, mohou navíc odradit investory od dalšího financování projektů pro rozšířenou realitu.

Brýle pro rozšířenou realitu Magic Leap One se na trh dostaly v polovině loňského roku, firma za ně chtěla 2 295 dolarů (cca 52 tisíc).