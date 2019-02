Přehrávač ve Windows 7 nepozná, co hraje. Microsoft tak nutí k upgradu

Používáte systém Windows 7 a nehodláte na tom nic měnit ani přes ukončení jeho oficiální podpory výrobcem? Budete muset počítat s tím, že postupně ztratíte některé funkce. Microsoft například nyní oznámil, že u starších systémů (Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1) vypne funkci stahování metadat v přehrávači Windows Media Center. U Windows 7 se pak změna týká přehrávače Windows Media Player.

Windows Media Center pod Windows 8

„Od nynějška si v některých případech nebudete moci zobrazit informace (metadata) jako název skladby, žánr, jméno interpreta u písniček...“ píše Microsoft v oznámení. Dále nebudou fungovat popisky u filmů a televizních pořadů. „Analyzovali jsme zpětnou vazbu uživatelů a data o používání těchto služeb a došli jsme k rozhodnutí služby ukončit,“ uvádí Microsoft.

Na změnu poprvé upozornil server Windows Latest. Již stažená metadata nejsou změnou dotčena. Také na Windows 10 se změny neprojeví. Někteří kritici označují krok Microsoftu za „úmyslné mrzačení fungujícího systému“ s cílem přimět lidi k upgradu. Změna se samozřejmě nedotkne přehrávačů třetích stran, takže se nejedná o nic, co by mělo zběhlejším uživatelům zásadně vadit. Pokud je ale někdo na výchozí přehrávače z dílny Microsoftu zvyklý, může to být nepříjemná změna.

Poslední rok podporovaných Windows 7

Windows 10 teprve v prosinci 2018 překonal Windows 7 v počtu instalací, což ukazuje, že jde o stále oblíbený systém. Microsoft přestal prodávat Windows 7 v říjnu 2013 (a počítače s předinstalovanými Windows 7 se přestaly prodávat v roce 2016).

„Hlavní podpora“ (mainstream support) systému Windows 7 skončila v roce 2015, prodloužená podpora (extended support) skončí v lednu 2020. Microsoft už nyní nedoporučuje instalovat Windows 7 a namísto toho „využít nejnovějších hardwarových možností a přesunout se na nový počítač s Windows 10“.