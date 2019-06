Pět tisíc linků za dva týdny. Paralyzovaná wi-fi rádia pomalu ožívají

O rozloučení společnosti Frontier Silicon a vTuner a následků tohoto kroku pro posluchače jsme psali 15. května. Ve zkratce došlo k tomu, že se Frontier Silicon, výrobce čipových sad pro wi-fi rádia, obchodně rozešel se společností vTuner, správcem databáze odkazů, a posluchačům tak zmizely jejich oblíbené stanice.

Frontier Silicon služby vTuneru takřka okamžitě nahradil konkurenční databází Airable. Uživateli zpravidla stačilo restartovat rozhlasový přijímač a znovu vyhledat své oblíbené stanice a uložit je do pamětí. A zde narazil na dva háčky. Spoustu stanic sice našel, ale pouze v nízkém datovém toku 32 kbit/s nebo 64 kbit/s, což znamená jen velmi nízkou zvukovou kvalitu. Druhým háčkem bylo, že spoustu stanic nedohledal a zmizela i dříve hojně využívaná možnost přidávání vlastních odkazů na hudební streamy.

Uživatelsky neuspokojivou situaci měl zlepšit ticketový systém, kterým posluchači mohou požádat o zařazení odkazu do databáze. A toho mnozí rádi využili. „Jen za dva týdny jsme přidali přes 5 tisíc uživateli navržených streamů,“ uvedl pro Technet.cz Patrick Hannon ze společnosti Frontier.

Vrátit by se měla i možnost přidávat vlastní odkazy na streamy, kterou aktuální poskytovatel metadat nenabízí. „Prozkoumáváme možnosti přidání této funkce i do systému Airable. Doufáme, že to budeme moci brzy oznámit,“ pokračoval Hannon a opravdu, jen několik dní po tomto výroku se na webu objevilo oznámení, že se na přidání funkce pracuje. Uživatelé mají být ještě několik týdnů trpěliví, než bude funkce implementována a řádně otestována.

Že se funkce chystá, potvrdil i Bronislav Burda ze společnosti Hama, jejíž wi-fi rádia jsou na českém trhu velmi populární. „Správa oblíbených stanic přes webové rozhraní a přidávání streamů stanic mimo seznam, to se opět plánuje. Bohužel to není otázka dnů, ale spíše měsíců. Žádné předběžné datum nebylo stanoveno, ale doufáme, že to bude co nejdříve. Naše produktové oddělení a výrobce to řeší. Pokud bude nutná aktualizace FW z důvodu úprav či oprav, informace se objeví na displeji rádia, jak jsou uživatelé našich přístrojů již zvyklí,“ upřesnil pro Technet.cz Burda.

Vypadá to tedy, že se kvalita služeb rádií s čipy od Frontier Silicon postupně vrátí na přinejmenším stejnou úroveň jako před změnou dodavatele metadat.

Pokud by byl do té doby někdo nespokojený, může zkusit dostat do rádií zvuk svých oblíbených stanic jinak. Například z chytrého tabletu či telefonu přes Bluetooth rozhraní, s využitím jedné z mnoha aplikací pro poslech rádií - například Audials Radio Player, iHeart Radio, nebo třeba Simple Radio.