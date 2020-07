Panasonic „vytunil“ OLED panel od LG, a nabízí tak famózní obraz

Pandemie zamávala skutečně se vším, a tak se stalo, že loňská vlajková loď GZ2000 nabrala do testu zpoždění. Naopak letošní vlajková loď HZ2000 dorazila mnohem dříve, než se čekalo. Přesněji v momentu, kdy byla tato recenze hotová. Zahodit ji do koše nám však přišlo líto, už jen proto, že lze předpokládat, že starší model budou někteří prodejci doprodávat za zajímavější ceny. A taky proto, že je to skvělý televizor s famózním obrazem a velmi nadstandardním zvukem.