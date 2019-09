Strašně jsme se bály, říká česká Renée Zellwegerová

Sešly jsme se docela brzy dopoledne. Jste sova, nebo skřivan?

Musím říct, že se to u mě hodně změnilo. Já jsem dřív bývala sova, chodila jsem spát i v deset dopoledne a probouzela se v šest večer. Miluju práci v noci, jenomže poslední dobou jsem nucená pracovat ráno. Když mám nějaký deadline nebo se učím roli, tak jsem výjimečně vzhůru třeba do tří do rána. U umělců člověk počítá s tím, že jsou bohémové a že s nimi do oběda není řeč. Já jsem ale bohém přes den!