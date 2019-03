Když potká tanečnice Petry Nesvačilové autistu Miroslava Táborského

„Ztvárňuji roli Sengy, což je holka z New Yorku. Velmi úspěšná, ale začínající mladá tanečnice z Broadwaye. Žije jen pro tanec, nic jiného nevnímá. Když se jí stane úraz, zhroutí se jí svět a stojí před rozhodnutím, zda jít na riskantní operaci, kterou nemusí přežít, anebo se smířit s tím, že nebude tančit do konce života,“ přibližuje svou roli herečka.



„V ten moment do toho přichází Ever, soused, kterého nikdy moc nevnímala. Začnou se spolu setkávat, protože on potřebuje hodiny tance,“ naznačuje ještě děj hry, kterou napsal americký, u nás nyní hojně uváděný autor Mark St. Germain.

„Romantická tragikomedie. Příběh o komunikaci, blízkosti a schopnosti přecházet svůj vlastní stín,“ shrnuje novinku Nesvačilová. St. Germainovu hru v Ungeltu zrežíroval zdejší dramaturg Pavel Ondruch. Pro Nesvačilovou je to už třetí role v tomto komorním prostoru.

„Je to úplně něco jiného, než byla moje role Sofie v Mezi úterým a pátkem či role Roxany ve Skořápce,“ srovnává s předchozími úlohami. „Nikdy jsem nechtěla do angažmá, hraji raději po hostovačkách. V Ungeltu se ale cítím velice dobře a beru to jako domácí srdeční scénu. Po takovéto klasické činohře jsem vždy toužila,“ přiznává.

První reprízu chystají v Ungeltu na 29. března.