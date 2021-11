Modelka Kalousová se rozešla s přítelem Kazmou. Po pěti letech vztahu

„Je tu něco, co bychom vám rádi společně řekli. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale došli jsme ke společnému závěru náš vztah po 5 letech ukončit,“ napsala Kalousová na sociálních sítích.

„Bude se normálně stávat, že nás spolu někde potkáte, ale to neznamená, že jsme se k sobě vrátili. Bude to znamenat pouze to, že teď životem kráčíme už jako přátelé. A já jsem moc vděčná za to, že to takhle může být,“ dodala účastnice soutěže Tvoje tvář má známý hlas a vyzdvihla všechna pozitiva svého partnera.

Jen v dobrém o své nyní již bývalé přítelkyni píše i Kazma v komentáři pod zveřejněným snímkem. „Jsi o 11 let mladší a přesto jsi mě toho tolik naučila. Ukázala jsi mi, co je v životě opravdu důležité, i jak se má člověk správně dívat na svět. Dávala jsi na mě pozor, abych nesešel z cesty. A vracela mě zpátky na základnu pokaždé, když jsem si o sobě začal myslet, že jsem něco víc než jenom obyčejnej mravenec, jak jsi mi s oblibou říkávala,“ napsal Kazma na konto své už bývalé partnerky.

Kamil Bartošek je známý český moderátor a producent. Při hokejovém mistrovství světa v Rusku „dubloval“ oficiálního maskota Laiku a neváhal v tomto převlečení pozdravit i ruského prezidenta.

Dalším Kazmovým vydařeným kouskem byla infiltrace do pořadu TV Prima Prostřeno, kde odhalil zákulisí natáčení pořadu. Tam nastrčil herce Karla Ondrku, který sehrál roli vyšinutého podivína. Zároveň soutěžícím podstrčil jídla, která ve skutečnosti vařili špičkoví kuchaři.

Ve svých internetových projektech Kazma uplatňuje úspěšná studia sociální a mediální komunikace. Jeho originalita spočívá v tom, že neváhá odhalovat praktiky jiných médií a také je schopen vynaložit nemalé prostředky a úsilí pro úspěšnou realizaci svého záměru.