Lidé na internetu rádi vychovávají ostatní, míní SuperStar Emma Drobná

„Vzpomínka na účast v SuperStar mě ještě teď hodně stresuje. Bylo to dost hektické, vše bylo přesně nalajnované,“ popisuje Emma Drobná v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.



Rok předtím, než se mladá Slovenka přihlásila do pěvecké soutěžní show, studovala v Dánsku umělecky zaměřenou školu. Tam se v rámci výuky v jednom z předmětů také zpívalo.

„Styděla jsem se před ostatními tak moc, až jsem dokonce předstírala, že jsem nemocná. Měla jsem totiž tehdy opravdu velký strach z pódií. Až na konci semestru učitelka zjistila, že umím celkem zpívat a byla dost překvapená,“ říká Drobná, která se po studium v zahraničí přihlásila do soutěžní show SuperStar.

„Neměla jsem od toho popravdě vůbec žádná očekávání. Tu chvilku před porotou jsem vždycky nějak přetrpěla a postupně jsem pokračovala do dalších kol,“ vzpomíná zpěvačka.

Na sociální síti Instagram sleduje Emmu Drobnou přes 200 tisíc fanoušků. „Kdybych nepracovala v showbyznysu, online profil bych asi neměla. Dnešní doba si to ale vyžaduje. Starat se o příspěvky není až takové utrpení. Utrpení jsou spíš komentáře některých lidí,“ povzdechne si.

„Lidé na internetu mají totiž potřebu ostatní vychovávat. Kromě svých dětí i naprosto cizí lidi, které neznají. Ale snažím se mít pro ně pochopení,“ dodává se smíchem zpěvačka.

Emmě Drobné vyšlo koncem září dva roky připravované album nazvané Better Like This. Celý rozhovor s vítězkou SuperStar 2015 můžete sledovat v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.