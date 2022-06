Vybavení pro videoherní pařany! Herní stůl, židle i sluchátka zdarma s iDNES Premium

U počítačů se nemusí jen pracovat. Počítače mohou být i pro zábavu. Pokud rádi hrajete na počítačích videohry, máme pro vás to pravé – skvělé herní vybavení v hodnotě několika tisíc, které můžete získat zcela zdarma. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Co všechno můžete získat?

Herní stůl CONNECT IT NEO+ RGB s podsvícením

Žádný vášnivý hráč se neobejde bez pracovního stolu, na kterém najdete místo na herní počítač nebo notebook. Vejde se tam samozřejmě i displej a další potřebná příslušenství. Není to ale jen nudný stůl, jaký koupíte kdekoli. Tenhle je z robustní ocelové konstrukce, průchodek pro snadné vedení kabeláže, má karbonový design a nechybí mu ani efektní podsvícení, které má 20 různých módů. Unese až 100 kilogramů váhy.

Herní židle CONNECT IT Monte Carlo CGC-2100-BK

Ve správném herním koutku nemá chybět herní židle pro zdravé a bezbolestné sezení. Samotným základem jeho vlastností je kvalitní zádová síťovina AirMesh pro dokonalé odvětrávání zad, zesílený vnitřní ocelový rám nebo plynule nastavitelný sklon opěradla. Opěradlo má plynule nastavitelný sklon v úhlu 90 až 120 stupňů. Nechybí ani odnímatelná bederní opěrka.

Herní klávesnice CONNECT IT NEO+ Pro Mechanical Keyboard

První, co upoutá váš zrak, je originální barevné podsvícení, které disponuje 5stupňovou regulací intenzity. Mezi nesporné výhody herní klávesnice CONNECT IT NEO+ patří netradiční odnímatelný rámeček v červeném provedení. Jednoduše tak zcela změníte designový styl. Má 22 módů barevného podsvícení, nechybí 12 multimediálních kláves například na ovládání filmů a jde samozřejmě o nejkvalitnější mechanickou klávesnici.

Herní podložka pod myš CONNECT IT CMP-3100-SM NEO RGB

Pro hraní her je kvalita příslušenství mimořádně důležitá. Tato podložka pod myš je skvělým řešením. Díky nadstandardním rozměrům vás nebude nijak omezovat a určitě nadchne i RGB podsvícení okrajů s 11 různými módy. Spodní strana je samozřejmě protiskluzová.

Herní sluchátka CONNECT IT NEO+

Když hrajete hry, nechcete, aby vás nikdo rušil. To zajistí tato sluchátka s pasivním potlačením okolního ruchu, která vás ohromí ergonomií a sílou přítlaku. Dominantou je také barevné RGP podsvícení na obou mušlích. Měniče o velikosti 50 mm zajišťují skvělý zvuk a nechybí ani všesměrový mikrofon pro komunikaci se spoluhráči. Nebo při pracovních videohovorech.

Co získají členové iDNES Premium?

Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování. Budeme losovat několik výherců, kteří získají následující ceny:

Hlavní cena:

Herní stůl CONNECT IT NEO+ RGB s podsvícením

Druhá cena:

Herní židle CONNECT IT Monte Carlo CGC-2100-BK

Třetí cena:

Herní klávesnice CONNECT IT NEO+ Pro

Herní podložka pod myš CONNECT IT CMP-3100-SM NEO RGB

Čtvrtá cena:

Herní sluchátka CONNECT IT NEO+

Ceny do soutěže poskytla společnost IT TRADE a.s.