Legendární Bryan Adams se vrací do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

V prosinci se objeví popová hvězda Bryan Adams v O2 areně. V rámci turné So Happy It Hurts se zastaví v Praze 16. prosince 2023. V Čechách měl koncert už celkem devětkrát, poprvé v roce 2003 v tehdejší T-Mobile areně.

Bryan Adams je kanadský zpěvák, skladatel, kytarista, fotograf a aktivista. Narodil se 5. listopadu 1959 v Kingstonu v Ontariu. Na kytaru začal hrát ve 12 letech a už ve čtrnácti hrál v nočních klubech s různými kapelami. V roce 1978 pak podepsal smlouvu s A&M Records a vydal své debutové album Bryan Adams.

Bryan Adams, Brno, Velodrom, 18. 6. 2014

Bryan Adams se proslavil svými rockovými hity jako Cuts Like a Knife, Summer of ‚69, Run to You nebo Heaven. Jeho nejúspěšnějším albem bylo Reckless z roku 1984, které obsahovalo šest singlů v první desítce hitparády Billboard Hot 100. V roce 1991 napsal spolu s Robertem Johnem „Muttem“ Langem a Michaelem Kamenem píseň (Everything I Do) I Do It for You pro film Robin Hood: Prince of Thieves. Tato balada se stala jednou z nejprodávanějších písní všech dob a držela se na prvním místě britské hitparády po rekordních 16 týdnů.

Bryan Adams je také známý svou spoluprací s jinými umělci jako Tina Turner, Rod Stewart, Sting, Barbra Streisand nebo Luciano Pavarotti. V roce 1993 obdržel Řád Kanady za svůj přínos kanadské hudbě a kultuře3. V roce 2006 byl uveden do Canadian Music Hall of Fame2. Je také držitelem mnoha ocenění jako Grammy Awards, Juno Awards nebo MTV Video Music Awards.

Prodej vstupenek do O2 areny začne pro veřejnost v pátek 24. března od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit přednostně již od čtvrtka 23. března od 10 hodin.