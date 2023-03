Zpěvák Bryan Adams zamíří v prosinci do pražské O2 areny

Zpěvák, skladatel, kytarista fotograf a filantrop Bryan Adams (*1959) začal na kytaru hrát ve dvanácti letech a od čtrnácti vystupoval s různými kapelami v nočních klubech. V roce 1978 podepsal smlouvu s firmou A&M Records, u níž o dva roky později vydal debutové album, nazvané prostě Bryan Adams.

Jeho neúspěšnější deskou je Reckless z roku 1984 s hity Run To You, Heaven nebo Summer Of ’69. Ve zpěvákově rodné Kanadě získala deska jedenáctkrát platinu a ve Spojených státech se jí prodalo na pět milionů. Všech šest singlů z ní bodovalo v první desítce hitparády Billboard Hot 100.

V roce 1991 Bryan Adams bodoval s baladou (Everything I Do) I Do It for You, kterou společně s Michaelem Kamenem a producentem Johnem „Muttem“ Langem složil pro film Robin Hood: Král zbojníků v hlavních rolích s Kevinem Costnerem, Morganem Freemanem nebo Alanem Rickmanem.

Skladba se stala jednou z nejprodávanějších písní všech dob a držela se na prvním místě britské hitparády po rekordních šestnáct týdnů.

Během své kariéry spolupracoval Adams mnoha zpěváky a hudebníky, například s Tinou Turnerovou, Stingem, Rodem Stewartem, Barbrou Streisandovou nebo Lucianem Pavarottim. Jeho fotografie zdobí obaly umělců jako Diana Krallová, Status Quo, Annie Lennoxové nebo Rammstein – album Zeit.

V roce 1993 obdržel Řád Kanady za přínos kanadské hudbě a kultuře. V roce 2006 byl uveden do Canadian Music Hall of Fame. Je také držitelem mnoha ocenění jako Grammy Awards, Juno Awards nebo MTV Video Music Awards.

Prodej vstupenek do O2 areny začne pro veřejnost v pátek 24. března od 10 hodin, majitelé iDNES Premium si mohou lístky zakoupit přednostně již od čtvrtka 23. března od 10 hodin.