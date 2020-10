Dostálek rozstřílel Slavii, Jestřábi uspěli venku

Sice bez diváků, ale na rozdíl od nejvyšší soutěže nabídla první hokejová liga před přerušením bohaté menu, které čítalo pět zápasů. Přerovští Zubři zastavili rozjetou Slavii a výhrou 4:2 ji odmítli pustit na první místo nekompletní tabulky. Prostějov porazil Vrchlabí na jeho ledě 5:2 a šumperští Draci padli doma s Benátkami nad Jizerou těsně 2:3.



Dostálek se probouzí

Útočník Vlastimil Dostálek platil v juniorských letech v mateřském Přerově za produktivního útočníka. V extralize se v předešlých sezonách sice neprosadil za Kometu ani Jihlavu podle představ, po návratu domů to však vypadá, že znovu ožívá. Slavii sestřelil hattrickem.

„Asi bude do kabiny svačinka, až se zase všichni sejdeme,“ prohlásil po utkání do klubové kamery a poklonil se svým nahrávačům. „Roman (Pšurný) i Filip (Král) měli krásné oči a viděli mě. Jsem rád, že tam puky prolítly, bylo to důležité pro tým a díky tomu jsme dokázali zápas zlomit na naši stranu,“ pochvaloval si důležitou výhru Dostálek.

Slavia přijela do Přerova natěšená šesti výhrami v řadě, navíc na konci září Zubry porazila na svém ledě. „Slavia na nás nastoupila v neskutečném tempu, které jsme nedokázali v první třetině zachytit, a náš výkon byl hodně špatný. Naštěstí máme v bráně Kácu (Kacetl), který nás dokázal podržet. O přestávce jsme si něco řekli a ve druhé třetině se to ukázalo,“ líčil 26letý přerovský odchovanec pozadí obratu z 0:1 na 2:1.

Vyrovnání obstaral Tomáš Doležal a pak už se na domácí straně trefoval jen Dostálek. „Cítím se dobře. Ale je důležité, že to funguje pro tým a góly, které dám, pomohou. Já jsem od toho, abych dával góly, pak jsou tu kluci, kteří padají do střel. Všichni jsme jeden mančaft a parta je tu silná. Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit a dostal jsem tu důvěru,“ líčil útočník, který má po sedmi kolech pět branek a tři asistence.

Draky popravily chyby

Šumperští Draci po rozpačitém hledání z úvodu sezony přivykli tempu první ligy a doma chtěli navázat na dvě výhry z posledních zápasů. Jenže draví mladíci v dresu Benátek nad Jizerou se trefili z první přesilovky už ve 2. minutě. Početní výhodu využil ke srovnání i domácí Jaroš a vyrovnanou bitvu musela rozhodnout až poslední desetiminutovka. Do vedení šli hosté v oslabení, na 3:1 zvýšil v 57. minutě Hanousek, zatímco Šumperk už jen snížil zásluhou Milfaita.

„Gól, který vše ovlivnil, byl ten v oslabení. Celý tým se musí naučit zodpovědnosti k mančaftu, protože to není poprvé, kdy jsme hráli vyrovnanou partii a v poslední třetině jsme pak takhle po chybách odpadli. Navíc stejné chyby jsme dělali v přátelácích a bylo by dost nemilé, kdybychom se k nim měli vracet. Bohužel jsme nehráli stejný hokej co s Frýdkem nebo Prostějovem,“ zalitoval pro klubový web šumperský kouč Martin Sobotka.

Jestřábi ukázali sílu první ligy

Vrchlabí toužilo doma navázat na venkovní výhry v Přerově a FrýdkuMístku, jenže plány jim překazil Prostějov. Na první trefu domácího Heřmana odpověděli čtyřmi zásahy do poloviny zápasu a pak už si náskok hlídali až do konce. „Prostějov nám ukázal sílu první ligy. Vyhrál naprosto zaslouženě, byl lepší v soubojích a naše chyby trestal,“ prohlásil pro klubový web vrchlabský kouč Václav Baďouček.

Pro Jestřáby znamenala výhra vítanou vzpruhu nejen před přerušením soutěže, ale také kvůli nečekaným porážkám v Sokolově a doma se Šumperkem. „Dokázali jsme využít přesilové hry a až do poslední chvíle nám fungoval presink, se kterým si domácí neporadili,“ pochvaloval si prostějovský kouč Jiří Šejba.