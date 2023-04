První sestřel civilního dopravního letadla mimo válečnou zónu spáchali Sověti

Sestřely civilních dopravních letadel nejsou až tak výjimečnou událostí, jak se na první pohled může zdát. V celé dosavadní historii se jich odehrály řádově desítky (větších případů bychom napočítali kolem třech čtyřech desítek). Některé ze sestřelů byly náhodné, jiné záměrné. A řada z nich se udála ve válečných zónách, což jejich tragédii nijak nesnižuje.

První taková událost se stala 24. srpna 1938 v Číně, která byla v té době pod japonským útokem. Douglas DC-2 společnosti China National Aviation Corporation (CNAC) asi půl hodiny po startu z Hongkongu a krátce po vstupu do čínského vzdušného prostoru napadla celá letka japonských hydroplánů. Na palubě Douglasu se nacházelo 18 lidí včetně čtyřčlenné osádky. Prvním pilotem byl Američan Hugh Leslie Woods, zbytek osádky a všichni cestující byli Číňané. Japonští letci věděli, že objektem jejich zájmu je civilní letoun na pravidelné lince. A nebylo to poprvé, co kolem Woodse Japonci prolétali. Doposud však nikdy neprojevili zlý úmysl. Proto žádnou zákeřnost nečekal ani teď.

Záchrana Douglasu DC-2, který 24. srpna 1938 přistál nouzově na řece kvůli útoku japonských letadel.

Jenže věc se tentokrát měla jinak, Japonci zaútočili. Snad kvůli jedné čínské VIP osobě, která měla být na palubě. Záměrně však zvolila jiný let. Woodsovi došlo, že nemá proti japonské smečce ve vzduchu šanci, a tak se rozhodl nouzově přistát. Kam však oko dohlédlo, byla rýžoviště s nebezpečnými hrázemi. Proto posadil letadlo na hladinu protékající řeky. Nouzové přistání proběhlo bezchybně, ale japonští letci začali stroj na hladině hned ostřelovat, což mělo za následek patnáct obětí na životech (přežili Woods, radiooperátor a jeden z cestujících). Tím však tragické události spojené s tímto strojem neskončily. Letadlo bylo z řeky vytaženo, odbahněno a po rekonstrukci ho společnost CNAC opět nasadila do provozu. A v roce 1942 na ně hned po přistání na jednom z čínských letišť zaútočilo z palubních zbraní pět japonských stíhaček. Útok nepřežilo devět z dvanácti lidí na palubě a Douglas shořel.