Podívejte se do budoucnosti. Lenovo ukázalo notebook s průhledným displejem

Vedle žhavých novinek představovaných výrobci mobilních telefonů uchvátil pozornost návštěvníků na veletrhu Mobile World Congress (MWC) i stánek společnosti Lenovo, kde tato čínská společnost představovala prototyp notebooku, který má průhledný displej.

Samotný displej s 17.3palcovým Micro-LED displejem slibuje 55 % průhlednost a svítivost 1 000 nitů. U zobrazených prvků se průhlednost samozřejmě ztrácí. Omezení této technologie je také ve velkosti zobrazení, kdy má přístroj s touto úhlopříčkou rozlišení pouze 1280 × 720. Žádné další bližší specifikace nám sděleny nebyly.

Koncept průhledného displeje už nám sice nepřipadá jako zázrak a není to ani poprvé, kdy jej nějaká firma představila integrovaný do notebooku. Vzpomínáme například na rok 2010 a systém od Samsungu. Poprvé ale takový notebook vypadá futuristicky, a to především díky bezrámečkovému designu.

Tento nový ThinkBook budou někdy v budoucnu moci využít třeba architekti nebo návrháři, kdy si mohou nakreslený model nebo jeho část promítnout do reálného světa. Pokud se tedy někdy v Lenovu pokročí od fáze prototypu. V podstatě notebook s tímto displejem může sloužit podobně, jako brýle pro rozšířenou realitu.

„Díky síle obsahu generovaného umělou inteligencí (AIGC) otevírá průhledná obrazovka nové možnosti pracovní spolupráce a efektivity tím, že umožňuje interakci s fyzickými objekty a jejich překrývání digitálními daty. Vytváří tak jedinečný obsah generovaný uživatelem. Díky průhlednosti se bez námahy přirozeně začlení do svého prostředí,“ vysvětlují zástupci firmy. I z toho vyplývá, že využití takového konceptu bude jen omezené. Praktičtější se nám zdál rolovací displej, který jsme viděli loni.

A co je myšleno AIGC? Firma to ukazuje na systému, kdy kamerka sleduje, co je za notebookem a u rozpoznaných objektů pak může systém nabídnout další informace nebo obsah.

Notebook podporuje digitální pero (stylus), které lze využít ke kreslení po spodní displejové ploše. Jinak slouží jako klávesnice a touchpad, které se na ní zobrazují. To není nic nového, i Lenovo už s takovým konceptem kdysi přišlo v podobě modelu Yoga Book.