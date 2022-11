Audiokniha Továrna na maso: román z pražských jatek s 50% slevou

Inženýr Leon Hebvábný je stejně výstřední jako jméno, které nese, přesto se snaží žít výhradně svou prací a pro svou rodinu. Vystudovaný technik, který stál u počátků neonového osvětlení Prahy ve dvacátých letech dvacátého století, je pro svou tvořivost a činorodost zlákán zdánlivě jiným oborem: má vylepšovat společenský obraz Ústředních pražských jatek.

Vymyslí jim přezdívku „továrna na maso“, která se chytne nejdřív v pozitivním, později ale v čím dál negativnějším smyslu. Největší jatka ve střední Evropě jsou neohrozitelná a jejich pověst čištěná a bělená Leonovým šarmem a důvtipem.

Poskytuje internetový obchod Tympanum Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Když ale přijde do podniku nová zaměstnankyně, Leonův svět rázem obrátí naruby. Jako by nestačilo, že v kafilerii na Maninách byly mezi zvířecími kostmi objeveny i ty lidské.

Miloš Urban, který je pod titulem podepsán, se narodil v Sokolově, vystudoval moderní filologii na katedrách anglistiky a nordistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta, později se stal šéfredaktorem nakladatelství Argo.

Vydal řadu románů, novel, povídek i divadelních her. Jeho knihy byly přeloženy do několika světových jazyků. Za román Hastrman obdržel cenu Magnesia Litera v kategorii próza.

Audioknihu čte Jan Kolařík.