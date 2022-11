Sting zamíří zahrát také do Pardubic. Přednostní nákup vstupenek na příští rok

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek přednostního nákupu a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Sting Sledovat Pop

Stingův koncert My Songs je bujará a dynamická show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně, které tento sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy napsal během své slavné kariéry s kapelou The Police i jako sólový umělec.

Jde o stejné turné, se kterým vyprodal Slavkov Open nebo pražskou O2 arenu. Je tedy velice pravděpodobné, že velký zájem bude také o vstupenky na pardubickou zastávku.

Když Sting šestkrát za sebou vystoupil na vyprodaných koncertech v londýnském Palladiu, deník The Times označil My Song za „koncertní mistrovskou třídu“. Nadšením nešetřil ani The Guardian, který psal o „dokonalé popové alchymii“.

Fanoušci se mohou těšit na všechny oblíbené Stingovy skladby napříč celou jeho kariérou. Chybět nebudou Englishman In New York, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle a mnoho dalších.

Vstupenky v ceně od 1790 Kč se začnou prodávat od pátku 18. listopadu od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete pořídit o několik dní dříve! Přednostní nákup na iDNES Premium začíná již ve středu 16. listopadu od 10 hodin.