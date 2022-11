Sting se svými největšími hity zamíří příští rok do Pardubic

Sting se narodil v anglickém Newcastlu. V roce 1977 se přestěhoval do Londýna, kde spolu se Stewartem Copelandem a Andym Summersem založil skupinu The Police. Vydala pět alb, získala šest cen Grammy, dvě Brit Awards a v roce 2003 byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Jako sólový umělec získal dalších jedenáct cen Grammy, Zlatý glóbus, cenu Emmy, čtyři nominace na Oscara, nominaci na cenu TONY, cenu Century Award časopisu Billboard a ocenění MusiCares Person of the Year 2004. V roce 2003 mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria. Celosvětově prodal 100 milionů alb.

Jeho kariéra je lemována hity jako Roxanne, Shape Of My Heart, Englishman In New York, Message In A Bottle nebo Every Breath You Take, které na pardubickém koncertě samozřejmě nebudou chybět.