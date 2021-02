Špion, který přišel z chladu: audiokniha od zesnulého mistra thrillerů zdarma

Podzim 1961. Protože útěk z čerstvě zazděného východního Berlína skončil katastrofou a tamní rozvědka síť jeho kontaktů postřílela, je agent britské MI6 Alec Leamas nadřízenými poslán k ledu. Přesněji odložen do knihovny.

Stane se z něj ztroskotanec s opileckými sklony, který dluží, kam se podívá, a přesto s ním stále cloumá vztek i chuť se úhlavnímu východoněmeckému soupeři Mundtovi pomstít. Jenže to by znamenalo vydat se opět do jámy lvové v roli přeběhlíka a zosnovat v NDR složitou zpravodajskou hru. Ta by Mundta v očích jeho tajné služby zkompromitovala coby dvojitého agenta.



Kolik vrstev lží a přetvářky bude zapotřebí, aby vyhořelý pěšák studené války v misi uspěl? A neuškodí si za Zdí věčným britským lpěním na morálce?

Právě vychází: Jeden musí z kola ven Nejslavnější le Carrého román Jeden musí z kola ven právě vychází ve své české audioverzi. Příběh o dvojitém agentovi, takzvaném „krtkovi“, čte Martin Zahálka. Audioknihu si můžete pořídit na stránkách vydavatelství OneHotBook.

Magazín Time zařadil titul mezi 100 nejvýznamnějších světových románů. Režisér Martin Ritt natočil v roce 1965 na motivy knihy stejnojmenný filmový špionážní thriller ve stylu noir. Hlavní role se ujal Richard Burton, který byl za svůj výkon nominovaný na Oscara. Postavu východoněmeckého vyšetřovatele Kardena ve filmu ztvárnil exulant Jiří Voskovec.

John le Carré je legendou špionážního thrilleru. Sám pracoval pro britské tajné služby, jako spisovatele ho proslavil právě román Muž, který přišel z chladu.

Poté následovala celá řada dalších úspěšných knih - Jeden musí z kola ven, Městečko v Německu nebo Smileyho lidé. Zemřel ve věku 89 let v prosinci roku 2020.

Audioknihu čte Martin Zahálka.