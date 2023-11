Knižní hrdina George Smiley se vrací. Novou knihu napíše syn Johna le Carrého

Knihu, která zatím nemá název, připravuje vydavatelství Penguin Random House (PRH). Její děj se bude odehrávat mezi koncem knihy Špión, který se vrátil z chladu a začátkem knihy Jeden musí z kola ven. Právě prvně jmenovaná kniha, která vyšla poprvé v roce 1963, odstartovala Le Carrého popularitu a umožnila mu naplno se věnovat psaní.

„Jako celoživotní fanynky neuvěřitelného světa, který John le Carré vytvořil, mě tato chybějící léta ve Smileyho kariéře vždy fascinovala,“ řekla Harriet Bourtonová, ředitelka nakladatelství Viking, které je součástí PRH a nový titul vydá. „Nikdo nedokáže zachytit ducha a hlas Johna le Carrého lépe než Nick Harkaway (pseudonym Nicholase Cornwella). Nickovo vyprávění mě naprosto ohromilo.“

Le Carré podle řady kritiků povýšil špionážní román na úroveň vysokého umění. Ve svých knihách známých propracovaností detailů a složitostí zápletek ukazoval západní i sovětské špiony jako jedince s pokřivenou morálkou, kteří se pohybují v prostředí plném zrady, proradnosti, korupce a osobních tragédií.

Od dob studií na Oxfordské univerzitě pracoval Le Carré pro kontrarozvědku MI5 a později i pro rozvědku MI6. Z jejich archivů čerpal inspiraci pro své příběhy.

„Smiley je vetkán do mého života. Jeden musí z kola ven byl napsán dva roky poté, co jsem se narodil. ...Je to pro mě hluboce osobní cesta,“ řekl Cornwell, který je sám autorem několika románů.