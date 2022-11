Deep Purple a Johnny Depp v Brně. Přednostní vstupenky na dvoudenní Slavkov

Ze Zámecké zahrady ve Slavkově u Brna, kde pravidelně koncertuje Sting, se stává regulérní nové místo pro pořádání velkých koncertních akcí. V příštím roce se tam bude konat Slavkov Open 2023, který bude dokonce dvoudenní.

Ve dnech 15. a 16. července 2023 tam vystoupí hned dvě slavné kapely – Deep Purple a Hollywood Vampires. Deep Purple bude mít koncert 15. 7. a Hollywood Vampires, kde vystupují známý hollywoodský herec Johnny Depp a Alice Cooper, den poté – tedy 16. července. Vstupenky si lze zakoupit buďto na oba dva dny, nebo na jednotlivá vystoupení.

Britská rocková legenda a superskupina

Rocková legenda Deep Purple z Anglie vznikla v roce 1968 a patří mezi nejzásadnější kapely všech dob. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřili mezi „svatou britskou trojici“ tvrdého rocku. Mezi jejich nejznámější skladby patří Smoke on the Water. Na kontě mají spoustu ocenění i uvedení do Rockové síně slávy.

Johnny Depp a Alice Cooper s kapelou Hollywood Vampires na pražském Letišti Letňany, 13. června 2018

Hollywood Vampires je takzvaná rocková superskupina, která vznikla v roce 2012 a patří do ní zpěvák Alice Cooper, herec a muzikant Johnny Depp a kytarista Joe Perry z Aerosmith. Název vznikl podle klubu, který založil Cooper v sedmdesátých letech a chodili tam taková jména jako John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon a řada dalších.