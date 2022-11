Johnny Depp a Deep Purple přijedou příští léto na festival Slavkov Open

Hudební festival Slavkov Open se v roce 2023 rozšíří na dvoudenní bitvu rockových císařů.

15. července se do zámeckého parku ve Slavkově u Brna vrátí britská rocková legenda Deep Purple a o den později, Slavkov přivítá nejsympatičtějšího piráta z Karibiku na světě, Johnnyho Deppa jako člena americké superskupiny Hollywood Vampires. Kromě něj v ní působí kytarista Aerosmith Joe Perry nebo další rocková legenda, zpěvák Alice Cooper.

Ti tři stáli u jejího zrodu, přičemž záměrem bylo uctít hudbu rockových velikánů. Na koncertech tak zní hudba The Who, Johna Lennona, Led Zeppelin a dalších. Hollywood Vamipres vydali dvě alba, v roce 2015 bezejmenný debut a o čtyři roky později desku Rise.

Deep Puple přijedou do Slavkova oslavit 55 let na hudební scéně. Společně s Led Zeppelin a Black Sabbath psali učebnice hard rocku. Alba jako In Rock, Machine Head, Fireball nebo fenomenální živák Made In Japan jsou klasickými díly.

V současnosti sestavu skupiny tvoří zpěvák Ian Gillan, bubeník Ian Paice, baskytarista Roger Glover, klávesista Don Airey a čerstvě kytarista Simon McBride, který nahradl Stevea Morse.