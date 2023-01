Největší evropská MMA organizace míří do Čech! Vstupenky dříve na KSW 79

Na koho se můžete během galavečera KSW 79 těšit?

Phil De Fries (22-6) z Anglie je šampion v těžké váze, který už překonal několik rekordů a bude bránit svůj titul. Ten, kdo se proti němu postaví, to nebude mít jednoduché. Phil De Fries se stal KSW šampionem v těžké váze v roce 2018 a titul dokázal už sedmkrát obhájit. Zvládne to i nyní?

Velkou událostí bude také souboj tuzemského ranaře Viktora Pešty (18-8). Ten je teprve druhým Čechem, který zavítal také do prestižní organizace UFC. Dlouhou dobu byl podle žebříčku nejlepším českým bojovníkem MMA těžké váhy.

Návštěvníci se mohou těšit i na souboj vycházející polské superstar Areka Wrzoseka (1-0).

A už brzy se fanoušci dočkají oznámení dalších českých i zahraničních zápasníků.

Welcome to KSW! Vítejte! 👏



🇨🇿 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐬𝐭𝐚 (𝟏𝟖-𝟖)

⚖️ Heavyweight

👊 8 Knockouts

🥋 6 Submission

🔜 Debuting at #KSW79 pic.twitter.com/92yvVund6Q