Lord of the Dance oslavují 25 let. Přednostní nákup vstupenek na představení v Ostravě

Zakladatel Lord of the Dance, Michael Flatley, se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky tomu, že dokázal stepovat pětatřicetkrát za sekundu. Dokonce měl své nohy pojištěné na 57,6 milionu dolarů. Od roku 2016 už ale nevystupuje kvůli bolestem v páteři, koleni a v žebrech.